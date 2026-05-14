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Ya se conocen los ocho nominados al premio al mejor jugador de la temporada de la Premier League, entre los que se encuentra un aspirante a formar parte de la selección inglesa para el Mundial
El dominio del Arsenal y la búsqueda de Haaland
La racha del Arsenal, que busca su primer título de liga en más de dos décadas, se refleja en las nominaciones: tres Gunners son finalistas. Gabriel Magalhães, David Raya y Rice destacan en el equipo de Mikel Arteta. Gabriel lidera una defensa que solo ha encajado 26 goles, la menos goleada, y Raya ya se llevó su tercer Guante de Oro con 18 partidos sin recibir gol.
Por el Manchester City aparecen dos figuras: el goleador Erling Haaland. El noruego, con 26 goles, aspira a su tercera Bota de Oro en cuatro años. Junto a él figura Antoine Semenyo, fichaje de enero procedente del Bournemouth que ha sido una revelación. Su versatilidad y rápido impacto bajo Pep Guardiola le han llevado a la élite tras una temporada dividida entre los Cherries y el Etihad.
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Fernandes lidera el resurgimiento del United
El capitán del Manchester United, Fernandes, brilla tras una temporada de ocho goles y 19 asistencias, a punto de igualar el récord de Henry y De Bruyne. Sus actuaciones impulsaron al United al tercer puesto y devolvieron a los «Diablos Rojos» a la Liga de Campeones.
Además, en marzo obtuvo su sexto premio al Jugador del Mes, superando el récord del club que tenía Cristiano Ronaldo. En una temporada de transición en Old Trafford, su visión y precisión han sido la única constante, confirmándolo como una de las mayores fuerzas creativas del fútbol europeo.
Gibbs-White aspira al título de la Copa del Mundo
La inclusión más llamativa es la de Gibbs-White, del Nottingham Forest, nominado por segundo año consecutivo. El centrocampista vive un gran momento: 13 goles y cuatro asistencias que mantienen al Forest fuera del descenso. Siete de esos tantos llegaron desde principios de marzo, incluido un hat-trick contra el Burnley.
Esta racha le ha puesto en la órbita del seleccionador inglés, Thomas Tuchel, de cara al Mundial. Aunque compite por el ‘10’ con Jude Bellingham y Phil Foden, su regularidad es difícil de ignorar.
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Nominaciones al premio al mejor jugador joven de la temporada
Rayan Cherki lidera las nominaciones al Mejor Jugador Joven de la Temporada, con 12 asistencias, solo superadas por Bruno Fernandes. Le acompaña el canterano del City, Nico O'Reilly, tras una campaña de consolidación.
En el United, Kobbie Mainoo brilló con un gol clave ante el Liverpool y firmó un contrato de cinco años.
Bournemouth, con dos representantes, completa la lista tras su histórica campaña bajo Andoni Iraola. El fichaje veraniego Eli Junior Kroupi ha marcado 12 goles, igualando el récord de Robbie Fowler en 1993-94. Junto a él está Alex Scott, héroe silencioso del centro del campo de los Cherries.