«Ya reemplaza a Lionel Messi»: Lamine Yamal, joya del Barcelona, es llamado «el mayor talento» por un rival de España en el Mundial

Yamal sigue acumulando elogios: aficionados, compañeros y hasta entrenadores rivales admiran su talento. Su llegada al máximo nivel a tan joven edad parece única. El último en alabarlo fue el seleccionador de Arabia Saudí, Georgios Donis.

Antes del encuentro contra La Roja, Donis declaró: «Creo que Yamal es, quizá, el mayor talento del mundo en este momento. Ha empezado a sustituir a Messi en el Barcelona de la mejor manera posible. No he visto a ningún jugador de esta edad que marque tanta diferencia, que tenga esta calidad y que juegue con tanta madurez».