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«Ya no tengo 12 años»: Arne Slot nunca pensó en dejar el Liverpool, afirmó el técnico holandés tras los abucheos de la afición y las dudas sobre su futuro
Anfield bajo presión
Slot reconoce la presión que vive Liverpool tras una difícil defensa del título que dejó a los Reds fuera de la lucha por los grandes trofeos. A pesar de la decepción de la afición, el club está a un paso de la Liga de Campeones. El equipo de Slot se centra en el partido clave contra el Aston Villa el viernes, donde una victoria sellaría su regreso a la máxima competición europea.
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Compromiso con la causa
Al preguntarle si había pensado en renunciar, Slot se mostró firme en su deseo de seguir en Anfield. «Siempre quise seguir y nunca lo consideré, porque, como dije, creo que el club estará mejor la próxima temporada.
«Incluso esta temporada había mucho por lo que luchar. Hace dos meses perdimos contra el París Saint-Germain y el City, y esa fue la primera vez que ya no pudimos ganar nada. Pero aún podemos “ganar” la clasificación para la Liga de Campeones.
Es la primera vez que termino una temporada sin disputar un título; solo me ocurrió una vez, así que este será el segundo año. Será algo nuevo».
Madurez en medio del ruido
Al preguntarle cómo afronta la reciente oleada de críticas, Slot recordó su edad y su amplia experiencia en el fútbol profesional: «Siempre me pregunto: “¿Cuántos años tengo?”. ¡47! Ya no tengo 12. Llevo jugando al fútbol profesional desde los 16 años, quizá no al nivel actual, pero estoy acostumbrado a que la gente a veces piense que eres un gran futbolista y otras no tanto.
«Para un entrenador es igual: si no gestionas las críticas, positivas o negativas, nunca llegarás a un club como este. Esta temporada he aprendido a manejarlas sin cambiar mi forma de actuar; mantengo la mente clara y hago lo que debo».
Sobre su futuro, añadió: «No soy el único que decide, pero tengo contrato y todas las conversaciones apuntan a que seguiré como entrenador del Liverpool la próxima temporada.
«Si no tienes la mejor temporada, sobre todo comparándola con la anterior —con otras el debate podría ser distinto—, es normal recibir críticas».
- AFP
Recta final de la Liga de Campeones
El Liverpool visita Villa Park con Mohamed Salah cerca de reaparecer tras una lesión en el tendón de la corva, aunque probablemente no sea titular. Ibrahima Konaté está disponible, mientras que Alisson y Florian Wirtz, con un virus estomacal y antibióticos, son duda. Más allá del encuentro, los Reds planean el regreso de Harvey Elliott este verano, tras fracasar su traspaso al Villa después de una difícil cesión con Unai Emery.