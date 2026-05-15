«Ya no tengo 12 años»: Arne Slot nunca pensó en dejar el Liverpool, afirmó el técnico holandés tras los abucheos de la afición y las dudas sobre su futuro

Al preguntarle si había pensado en renunciar, Slot se mostró firme en su deseo de seguir en Anfield. «Siempre quise seguir y nunca lo consideré, porque, como dije, creo que el club estará mejor la próxima temporada.

«Incluso esta temporada había mucho por lo que luchar. Hace dos meses perdimos contra el París Saint-Germain y el City, y esa fue la primera vez que ya no pudimos ganar nada. Pero aún podemos “ganar” la clasificación para la Liga de Campeones.

Es la primera vez que termino una temporada sin disputar un título; solo me ocurrió una vez, así que este será el segundo año. Será algo nuevo».