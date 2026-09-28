En declaraciones a la presentadora de ARD Esther Sedlaczek tras el pitido final, el excapitán de Alemania no se mordió la lengua sobre la inofensiva actuación ofensiva de los anfitriones.

Lamentando el alarmante bajón de nivel de la selección, Schweinsteiger dijo: "Ya no somos un equipo puntero, nos hemos instalado en la mediocridad. No hemos conseguido someter al rival a una presión que le causara problemas".

Al comparar la actuación con la de su anterior partido, la leyenda del Bayern de Múnich señaló que Alemania "no generó suficiente presión", aunque admitió que "lo hizo mejor" durante el empate 1-1 del jueves contra Países Bajos.