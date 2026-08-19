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«Ya no siento ese gusanillo»: Harry Kane enfría los rumores sobre su regreso a la Premier League
Cambio de opinión del capitán de Inglaterra
Kane ha admitido que su perspectiva sobre regresar al fútbol inglés ha cambiado drásticamente durante su etapa en la Bundesliga. Cuando el delantero dejó el Tottenham Hotspur para fichar por el Bayern de Múnich en 2023 en una operación valorada en 86,4 millones de libras, muchos asumieron que acabaría regresando para aumentar sus 213 goles y superar el récord de Shearer en la Premier League, fijado en 260 tantos.
Hablando después de recibir la Bota de Oro europea el miércoles, Kane se mostró sincero sobre sus planes de futuro y su estado de ánimo actual. «Cuando me fui al principio, sin duda era algo que pensaba: que definitivamente volvería. Esa espina ya no la tengo tanto. Soy extremadamente feliz aquí, en Múnich; me ha abierto los ojos a un mundo del fútbol totalmente distinto fuera de Inglaterra y me ha hecho apreciar aún más el fútbol europeo».
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Asentado en Múnich bajo las órdenes de Vincent Kompany
La felicidad del jugador de 33 años no se limita solo a sus logros goleadores a nivel individual, después de haber firmado la asombrosa cifra de 61 goles en 51 partidos la pasada temporada para impulsar al equipo de Vincent Kompany hacia un doblete de liga y copa nacional, sino que también se extiende a su vida familiar en Múnich. Con Kane entrando ahora en los últimos 12 meses de su contrato original de cuatro años, los informes sugieren que ya está listo para empezar a hablar de una ampliación para seguir en el Allianz Arena.
Kane cree que la estructura actual en el Bayern le permite expresarse con más eficacia que nunca. «Simplemente creo que el equipo que tenemos aquí y el entrenador, mi familia está muy asentada aquí, se trata de estar en el mejor lugar posible. Nunca digas nunca, pero por ahora estoy concentrado en el Bayern de Múnich y ya veremos qué nos depara el futuro», añadió.
Alcanzar la mejor versión de sí mismo
Estadísticamente, Kane está disfrutando del periodo más productivo de su carrera, después de haber marcado 73 goles con su club y su selección la temporada pasada en todas las competiciones. Esta increíble cifra ha reforzado su convicción de que dejar Londres fue la decisión correcta para su desarrollo. Bajo el liderazgo de Kompany, Kane siente que se ha convertido en un jugador más completo, beneficiándose de un sistema que equilibra la disciplina táctica con la libertad ofensiva.
«Creo que esta es, sin duda, la mejor versión de mí mismo. Creo que la temporada pasada habla por sí sola, en ese sentido, la mejor temporada de mi carrera sin ninguna duda», afirmó Kane con confianza. «Desde que llegó el míster, ha llevado mi juego a otro nivel. Eso se debe al estilo de juego, a la manera en que atacamos y a la manera en que defendemos, a cómo da libertad a los jugadores para a veces recibir el balón más atrás y otras veces llegar tarde al área».
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Construyendo sobre los cimientos del pasado
Aunque la Bundesliga le ha proporcionado una nueva plataforma, Kane reconoce que la flexibilidad táctica de la que disfruta actualmente se fomentó durante sus últimos años en el Tottenham. Trazó paralelismos entre su papel actual y las responsabilidades que asumía con anteriores entrenadores en el norte de Londres, señalando en concreto cómo su juego se amplió más allá del de un nueve tradicional. Ahora, el delantero está decidido a mantener esa brillante forma en la nueva temporada y arrancarla con un título cuando el Bayern se enfrente al Borussia Dortmund en la Supercopa de la DFL este sábado.
"También tuve mucho de esto y este tipo de posiciones diferentes durante mi carrera en el Tottenham, especialmente desde la etapa de [Jose] Mourinho en adelante, era el mismo tipo de cosa: tenía libertad para bajar a recibir el balón y tenía una gran relación con Son Heung-min. Se ha ido construyendo, pero creo que esta temporada, con el equipo que tengo a mi alrededor, los jugadores que tenemos y el sistema con el que jugamos con el entrenador, simplemente me ha elevado a otro nivel".
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