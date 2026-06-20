«Ya no sentía la pierna»: Virgil van Dijk sufrió un susto tras chocar fuerte en la victoria de Holanda sobre Suecia

A pesar de la goleada 5-1 de la Oranje sobre Suecia, Van Dijk sufrió un fuerte golpe que generó alarma en el cuerpo técnico.

Tras el partido, declaró a la NOS que, después de un fuerte choque, sintió un golpe en la cadera y perdió sensibilidad en la parte superior de la pierna. «Fue un poco alucinante, pero probablemente solo fue un nervio pinzado», explicó.