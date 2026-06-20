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«Ya no sentía la pierna»: Virgil van Dijk sufrió un susto tras chocar fuerte en la victoria de Holanda sobre Suecia
Un susto terrible relacionado con los nervios
A pesar de la goleada 5-1 de la Oranje sobre Suecia, Van Dijk sufrió un fuerte golpe que generó alarma en el cuerpo técnico.
Tras el partido, declaró a la NOS que, después de un fuerte choque, sintió un golpe en la cadera y perdió sensibilidad en la parte superior de la pierna. «Fue un poco alucinante, pero probablemente solo fue un nervio pinzado», explicó.
- AFP
Van Dijk resta importancia a los temores sobre su lesión
En el próximo partido de la Oranje contra Túnez, Van Dijk batirá el récord y se convertirá en el capitán con más partidos mundialistas de la selección holandesa, superando los siete que compartía con Johan Cruyff, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer y Ruud Krol.
A pesar del golpe, no prevé problemas para los próximos partidos. Esperar estar disponible tras incorporarse a los entrenamientos en los próximos días. «Creo que no es nada grave, pero ya lo veremos en breve», concluyó Van Dijk.
Otra amenaza para la Oranje
El susto de Van Dijk no fue la única preocupación médica de la selección holandesa: el pivote Frenkie de Jong también dudó sobre su titularidad. El centrocampista reveló que sus problemas físicos se debían a un choque sufrido en un entrenamiento a principios de semana. «Tuvimos un choque en el entrenamiento y yo también me vi involucrado», explicó De Jong. «Sufrí algunas molestias, pero al final todo salió bien».
Jugó el sábado a pesar del dolor, que fue intenso pero soportable. Aún se desconoce si podrá entrenar en los próximos días.
«Ya veremos cómo reacciona el cuerpo, pero tengo confianza», concluyó De Jong.
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La selección holandesa aspira al primer puesto
Tras un opaco empate ante Japón que valió críticas a Ronald Koeman, Holanda respondió con una goleada a Suecia. Cody Gakpo firmó un doblete y Brian Brobbey anotó otros dos tantos para sentenciar el partido.
Anthony Elanga recortó para Suecia, pero Crysencio Summerville sentenció. Tras neutralizar a una Suecia que había goleado 5-1 a Túnez, los de Koeman dependen de sí mismos: ganar a Túnez les dará el primer puesto.