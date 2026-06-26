Según la emisora local El EspectadorDeportes, el seleccionador Marcelo Bielsa tuvo un fuerte enfrentamiento con la plantilla, que acabó en una rebelión de los jugadores más destacados.
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«Ya no se puede aguantar más»: en una selección del Mundial, los jugadores se rebelan contra el entrenador
Según el informe, el descontento de la plantilla con la gestión de los entrenamientos por parte del veterano entrenador provocó tensiones en la concentración para el Mundial. Un grupo de cuatro jugadores clave, liderado por el capitán Federico Valverde, buscó hablar directamente con Bielsa.
Los jugadores achacaron el agotamiento y las lesiones a la alta intensidad de los entrenamientos. La situación empeoró cuando, en una reunión de crisis, el plantel cuestionó la estrategia para la final contra España, favorita del grupo.
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Ronald Araujo se queja: «Ya no se puede aguantar más»
Según se informa, durante un discurso de unos 45 minutos, Bielsa no toleró réplicas e insistió en su filosofía. Sin embargo, los jugadores de la selección se resistieron.
Varios jugadores se negaron a seguirle, se levantaron durante su discurso y abandonaron la sala. El defensa del Barcelona Ronald Araujo gritó su enfado: «Ojalá pasemos de ronda, pero esto es insoportable», habría exclamado el jugador de 27 años.
Uruguay se enfrenta a una gran presión
En Uruguay, la revelación ha provocado indignación y debates. Muchos seguidores de los «celestes» defendieron al entrenador en redes y acusaron a la cadena de propaganda selectiva.
Bielsa, conocido por su distancia con la prensa local, es visto por muchos como víctima de una maniobra para confundir.
Más allá de la veracidad de los detalles, lo deportivo sigue siendo delicado: Uruguay mostró fragilidad en sus dos primeros partidos y afronta bajo presión el duelo con España para evitar la eliminación en una liguilla supuestamente fácil.