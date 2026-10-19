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«¡Ya no quería entrenar más!»: cómo Gennaro Gattuso formó un grupo unido como una familia para dejar atónita a la Juventus
Gattuso forma un «grupo unido como una familia» para derrotar a la Juventus
El entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso, celebró su primera victoria como técnico a domicilio ante la Juventus después de que su equipo ofreciera una exhibición táctica para imponerse por 3-0. La Lazio desmanteló a la Juventus con goles de Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen y Fisayo Dele-Bashiru.
La victoria culminó una notable remontada de un club que afrontó restricciones en el mercado de fichajes de verano y una eliminación temprana de la Copa Italia.
Gattuso atribuyó el rápido ascenso de su equipo a lo más alto de la Serie A al fuerte vínculo emocional que existe dentro de la plantilla.
- Jonathan Moscrop
El entrenador explica el cambio en la forma de gestionar una plantilla moderna
Al reflexionar sobre su evolución personal como entrenador, Gattuso admitió que tuvo que adaptar su temperamento vehemente para conectar con los jugadores actuales. «Dije que ya no quería ser entrenador porque he sido jugador», reveló Gattuso a DAZN Italia.
«Cada vez que veía ciertas actitudes, me iba a casa con dolor de barriga. Trabajé en mí mismo. Hay dos o tres cosas en las que soy intransigente, pero en lo demás escucho a los jugadores».
«Con los teléfonos y los dispositivos, ese es el mundo en el que viven ahora y tengo que aceptarlo».
Gattuso destaca la confianza y la experiencia internacional
Gattuso subrayó que establecer límites claros y, al mismo tiempo, dar libertad a los jugadores ha creado un entorno en el que todos prosperan. «Hay cosas en las que me mantengo firme. Tienen que cumplirlas y punto. Creo que ese es el secreto», añadió Gattuso.
«Mis experiencias en el extranjero también me ayudaron a conocer distintas mentalidades... y hablo con ellos durante el trabajo, intento ponerlos en las mejores condiciones».
«Ahora los jugadores se rinden a la primera señal de dificultad, así que se trata de no dejar que se rindan».
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La Lazio sienta las bases de su estabilidad a largo plazo ante los próximos retos
El enfoque moderno de Gattuso en la gestión del grupo ha revitalizado a la plantilla de la Lazio y ha reforzado su unidad pese a las continuas protestas de la afición contra los propietarios del club por motivos ajenos al terreno de juego.
El notable espíritu colectivo de la Lazio sigue traduciéndose en grandes resultados ante los equipos punteros de la liga.
La Lazio intentará trasladar esta sólida cultura de equipo a sus próximos compromisos nacionales.
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