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«Ya no hay ninguna posibilidad»: los días de Julian Nagelsmann como seleccionador alemán parecen contados
La sentencia del Tribunal Superior de la DFB, presidido por Neuendorf, aún no se ha dictado, pero los días de Nagelsmann parecen contados. Según el Süddeutsche Zeitung, una fuente de la DFB afirma que el técnico de 38 años «ya no tiene ninguna oportunidad», lo que coincide con la información de SID. Un dirigente lo confirma: «El ambiente y la presión ya están ahí» para cerrar su etapa.
Se toma como referencia la salida elegante de Ronald Koeman, mientras se critica la imagen pública de Nagelsmann, a quien se acusa de «narcisismo». Según la SZ, todo indica que Jürgen Klopp será su sucesor, y las federaciones regionales piden un plan de acción.
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Tras la decepcionante eliminación del Mundial, Neuendorf no quiere simplemente «volver a la rutina habitual»
Todos los focos apuntan al presidente, que evita el protagonismo en momentos delicados. Neuendorf abandonó el lugar de la tragedia en silencio, sin responder a las críticas sobre la debacle. No hubo la habitual rueda de prensa final, y Alemania sigue sin respuestas.
En un comunicado de la DFB, Neuendorf descartó la continuidad de Nagelsmann tras «un revés tan duro» y afirmó que no se podía «volver a la normalidad». En los próximos días se decidirá si el técnico renuncia, si Klopp lo reemplaza y si habrá más consecuencias en la cúpula de la DFB.
Este discreto retiro encaja con la imagen que proyectó durante el torneo, marcado por las polémicas. Se mantuvo en silencio sobre las maniobras de Donald Trump y el comportamiento del autócrata de la FIFA, Gianni Infantino, pero Neuendorf —en el Consejo de la FIFA desde hace tres años, con un sueldo de 250 000 dólares anuales— defendió su discreción pública. «Pueden estar seguros de que me ocuparé de estos temas», afirmó el hombre de 64 años durante el Mundial. Señaló que se necesita «tacto y diplomacia». ¿También en el caso de Nagelsmann?
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Julian Nagelsmann tiene contrato con la DFB hasta 2028
La cautela de Neuendorf no es nueva: en 2022, como parte de una oposición europea a Infantino que no se tomó en serio su papel, viajó a Catar y regresó humillado tras la lección que el presidente de la FIFA le dio ante el mundo en la disputa por el «One Love». Después, su entorno atribuyó el fracaso deportivo al incidente de las cintas. Esta vez, según la DFB, el equipo debía mantenerse al margen de la política.
Por eso, el fiasco de Foxborough exige otras explicaciones. En los próximos días analizaremos con calma «las razones por las que el equipo no aprovechó su potencial y no estuvo a la altura de las expectativas», afirmó Neuendorf antes de dejar EE. UU.
No decidirá solo: cuando se designó a Rudi Völler, consultó a expertos. La opinión del vicepresidente Hans-Joachim Watzke, cercano a Klopp por su pasado en el BVB, pesa mucho. El director general, Andreas Rettig, también participará en la decisión, recordando que el contrato de Nagelsmann se prorrogará hasta 2028 tras la eliminación en cuartos de la Euro. Aunque la situación económica del DFB ha mejorado bajo Neuendorf, las finanzas aún cuentan.
Según Bild, primero escucharán a Nagelsmann y luego Neuendorf comparecerá.
Las etapas de Julian Nagelsmann como entrenador principal
Periodo Equipo 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021–2023 FC Bayern 2023 – actualidad Alemania