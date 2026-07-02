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«Ya no hay nada que hacer»: los días de Julian Nagelsmann como seleccionador alemán parecen contados; la DFB le prepararía una indemnización generosa
La sentencia del Tribunal Superior de la DFB, presidido por Neuendorf, aún no se ha dictado, pero los días de Nagelsmann parecen contados. El técnico de 38 años «ya no tiene ninguna oportunidad», según cita el Süddeutsche Zeitung a una fuente de la DFB, información que coincide con la de SID. Un dirigente lo confirma: «El ambiente y la presión ya están ahí» para cerrar su etapa.
Se toma como referencia la salida de Ronald Koeman en Países Bajos, mientras se critica la imagen pública de Nagelsmann, a quien se acusa de «narcisismo». Según la SZ, todo indica que Jürgen Klopp será su sucesor.
El jueves se dio un paso en esta dirección. Las imágenes muestran a Nagelsmann en Fráncfort, en la sede de la DFB. Allí tuvo la oportunidad de expresar su punto de vista sobre el desastre del Mundial. El diario *Bild* informa de que tuvo que escuchar preguntas críticas, entre otras cosas «sobre el ambiente de “familia y amigos”» que reinaba en la concentración de Winston Salem.
Después, la cúpula de la DFB —Neuendorf (64), el presidente de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke (67), el director deportivo Rudi Völler (66) y el director general Andreas Rettig (63)— le habría sugerido dejar el cargo de forma voluntaria. Le ofrecieron una indemnización de siete millones de euros para que se marche con la cabeza alta. Nagelsmann dispone ahora de un plazo de reflexión, y según Bild, a más tardar principios de la próxima semana habrá una decisión.
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Tras la decepcionante eliminación del Mundial, Neuendorf no quiere simplemente «volver a la rutina habitual»
Los focos seguirán sobre el presidente Neuendorf, quien evita el centro de atención en temas candentes. Abandonó el lugar de la tragedia en silencio, sin responder a preguntas sobre la debacle. No hubo rueda de prensa de clausura, como en torneos anteriores, ni la respuesta que Alemania exige.
En un comunicado de la DFB, descartó casi por completo la continuidad de Nagelsmann tras subrayar que, después de un revés tan duro, no se podía “volver a la normalidad”.
Esta discreta retirada encaja con la imagen que proyectó durante un torneo lleno de polémicas. Se mantuvo en silencio sobre las maniobras de Donald Trump y el comportamiento del autócrata de la FIFA, Gianni Infantino, pero Neuendorf —en el Consejo de la FIFA desde hace tres años, con un sueldo de 250 000 dólares anuales— defendió su discreción pública. «Pueden estar seguros de que me ocuparé de estos temas», afirmó el hombre de 64 años durante el Mundial, y añadió que se necesita «tacto y diplomacia». ¿También en el caso de Nagelsmann?
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Julian Nagelsmann tiene contrato con la DFB hasta 2028
La cautela de Neuendorf no es nueva: en 2022, como parte de una oposición europea a Infantino poco tomada en serio, viajó a Catar y regresó humillado tras la lección que el presidente de la FIFA le dio en la disputa por el «One Love». Después, su entorno atribuyó el fracaso deportivo al incidente de las cintas. Esta vez, según la DFB, el equipo debía mantenerse al margen de la política.
Por eso, el fiasco de Foxborough tendrá otras explicaciones. En los próximos días «analizaremos con calma las razones», afirmó Neuendorf antes de dejar EE. UU., «por las que el equipo no aprovechó su potencial y no estuvo a la altura de las expectativas».
No será el único en asumir responsabilidades: cuando Rudi Völler llegó, ya consultó a otros expertos. La opinión del vicepresidente de la DFB, Watzke, amigo de Klopp por su etapa conjunta en el BVB, pesa mucho. También participa Rettig, miembro de la dirección que renovó a Nagelsmann hasta 2028 tras la eliminación en cuartos de la Euro.
Las etapas de Julian Nagelsmann como entrenador principal
Periodo Equipo 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - presente Alemania