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Ya no es una simple broma: las vacaciones de Dembélé desatan la polémica tras su lesión ante el Barcelona

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
O. Dembele
Luis Enrique
Francia
España

¡Ausencia prevista de 3 partidos!

La salida lesionado de Ousmane Dembélé durante el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, que terminó con victoria del conjunto francés por 4-2, generó interrogantes sobre la forma de gestionar las participaciones de la estrella francesa, después de que abandonara el terreno de juego en el minuto 19, pese a haber disfrutado de periodos de descanso frecuentes desde el inicio de la temporada.

La lesión llegó para empañar una nueva noche parisina, en la que el equipo reforzó su arranque en la Liga de Campeones con una segunda victoria por el mismo resultado, tras su triunfo sobre el Manchester City, pero perdió a tres de sus jugadores titulares por lesión: Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Marquinhos.


  • Diagnóstico preliminar

    Tras el partido, el entrenador Luis Enrique evitó dar detalles sobre el estado de los lesionados, declarando en rueda de prensa: "No soy médico. Tenemos que esperar hasta mañana para saber qué revelarán las pruebas a las que se someterán. La lesión de estos tres jugadores importantes es la peor noticia. Esto es el fútbol al más alto nivel".

    Según lo que informó el sitio Foot Mercato citando al diario "L'Équipe", Dembélé sufre una lesión en el músculo isquiotibial izquierdo, con una posible baja de dos o tres partidos, a la espera de la confirmación de los resultados de las pruebas médicas previstas para el miércoles.

    En caso de confirmarse este plazo, el jugador podría ausentarse del enfrentamiento ante el Lyon, además de los partidos contra el Le Havre y el Villarreal, lo que aumenta la importancia de conocer la naturaleza de su lesión y su grado de repercusión en su programa durante el próximo periodo.

    Lee también: Advirtiendo a las estrellas del París de una trampa peligrosa: Enrique señala lo peor del enfrentamiento ante el Barcelona

  • El viaje a Estados Unidos genera interrogantes: ¡ya no es solo una broma!

    La lesión de Dembélé no fue el único motivo de polémica, ya que devolvió al primer plano sus declaraciones irónicas sobre los descansos que ha recibido por decisión de su entrenador desde el inicio de la temporada. 

    El jugador había bromeado con los periodistas la semana pasada, tras la victoria ante el Manchester City, al afirmar: "Estuvo el parón internacional y, después, me fui de descanso. Y quizás pida otro descanso si es posible".

    Y añadió, entre risas, que disfruta mucho jugando los martes y miércoles, sobre todo cuando regresa del descanso, antes de bromear sobre la posibilidad de que eso continúe hasta marzo, asegurando que la decisión depende del entrenador.

    Enrique respondió con el mismo tono de humor, diciendo: "Ousmane es el jefe. Bromea todo el tiempo, y me encanta su pasión por el fútbol. Por supuesto, era una broma. Siempre estoy abierto a dar periodos de descanso a los jugadores, es mi responsabilidad, pero eso significa ir a los entrenamientos en el centro del club".

    Sin embargo, estas declaraciones adquirieron un significado diferente tras la lesión del jugador ante el Barcelona, después de haber recibido periodos de descanso en dos ocasiones desde el inicio de la temporada: tras el enfrentamiento ante el Rennes el 23 de agosto y, posteriormente, tras el regreso del parón internacional.

    El diario "L'Équipe" aumentó las interrogantes al revelar que Dembélé aprovechó su último descanso en un viaje de ida y vuelta a los Estados Unidos, mientras que el jugador, según el diario, considera que necesita participar en partidos consecutivos para recuperar sus sensaciones y su ritmo.

  • Números europeos que no ocultan el problema

    Y pese a que Dembélé ofreció unos números destacados en la Liga de Campeones, con tres goles y tres asistencias en tres partidos, su rendimiento global no pareció tan sólido como reflejan esas estadísticas, según la valoración del informe francés.

    Y mientras el Paris Saint-Germain se mostraba cauto a la hora de gestionar el esfuerzo del jugador y concederle periodos de descanso, la lesión llegó para plantear un interrogante sobre la capacidad de la estrella francesa de mantener su puesta a punto y seguir participando con regularidad. Tras su aparición ante el Manchester City, el Estrasburgo y el Barcelona, Dembélé no pudo completar el tercer partido consecutivo y abandonó el terreno de juego lesionado, en un giro que podría obligar al cuerpo técnico a reevaluar su situación durante la próxima etapa.

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