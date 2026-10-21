La lesión de Dembélé no fue el único motivo de polémica, ya que devolvió al primer plano sus declaraciones irónicas sobre los descansos que ha recibido por decisión de su entrenador desde el inicio de la temporada.

El jugador había bromeado con los periodistas la semana pasada, tras la victoria ante el Manchester City, al afirmar: "Estuvo el parón internacional y, después, me fui de descanso. Y quizás pida otro descanso si es posible".

Y añadió, entre risas, que disfruta mucho jugando los martes y miércoles, sobre todo cuando regresa del descanso, antes de bromear sobre la posibilidad de que eso continúe hasta marzo, asegurando que la decisión depende del entrenador.

Enrique respondió con el mismo tono de humor, diciendo: "Ousmane es el jefe. Bromea todo el tiempo, y me encanta su pasión por el fútbol. Por supuesto, era una broma. Siempre estoy abierto a dar periodos de descanso a los jugadores, es mi responsabilidad, pero eso significa ir a los entrenamientos en el centro del club".

Sin embargo, estas declaraciones adquirieron un significado diferente tras la lesión del jugador ante el Barcelona, después de haber recibido periodos de descanso en dos ocasiones desde el inicio de la temporada: tras el enfrentamiento ante el Rennes el 23 de agosto y, posteriormente, tras el regreso del parón internacional.

El diario "L'Équipe" aumentó las interrogantes al revelar que Dembélé aprovechó su último descanso en un viaje de ida y vuelta a los Estados Unidos, mientras que el jugador, según el diario, considera que necesita participar en partidos consecutivos para recuperar sus sensaciones y su ritmo.