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«Ya no es el jugador que era»: la leyenda del Arsenal David O'Leary cuestiona el enorme contrato de Bukayo Saka
O'Leary critica el rendimiento reciente
En declaraciones a Sunday Edition de talkSPORT, O'Leary expresó su preocupación por Saka y su reciente bajón de forma. El extremo firmó en febrero un nuevo y lucrativo contrato que, según se ha informado, le reporta 300.000 libras semanales, lo que le convierte en el jugador mejor pagado del Arsenal.
Sin embargo, O'Leary considera que su rendimiento no ha estado a la altura de ese salario. Después de que el Arsenal lograra una victoria por 2-1 ante el Leeds el sábado, el exdefensa señaló que el internacional inglés estuvo lejos de su mejor nivel y le instó a cambiar su forma de jugar.
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Se deja caer con demasiada facilidad
O'Leary no se mordió la lengua al hablar de cómo Saka ha cambiado su estilo de juego y señaló, en particular, su tendencia a caerse cuando recibe presión. «Sinceramente, no creo que esté [en plena forma]», afirmó.
«Me cae muy bien. Pero hay una cosa que pienso después de verlo crecer y hacerse un hueco en el equipo antes de que todo el mundo supiera lo bueno que era: creo que ahora se cae demasiado. Creo que busca el contacto para caerse. El jugador que yo veía antes era mucho más positivo; no iba a dejar que un lateral lo tirara al suelo, ni tampoco nadie más».
Exigiendo más por el contrato
El hombre de 68 años también puso en duda que el delantero esté rindiendo actualmente a la altura de su condición de uno de los jugadores mejor pagados del país. Añadió: «Sin duda, ya no es el jugador que era. Sigue siendo un jugador de primer nivel, pero ¿es el jugador que consiguió ese fantástico nuevo contrato en el Arsenal que le convirtió en uno de los mejor pagados del país? Ahora mismo no lo creo. No sé qué ha pasado. Pero cuando veo al equipo, cómo está progresando, quién está jugando bien y lo bien que estuvo Declan Rice ayer, creo que Saka tiene que volver a dar un paso adelante».
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¿Qué les espera ahora a Saka y al Arsenal?
Saka tendrá que recuperar cuanto antes su mejor nivel mientras el Arsenal se prepara para su próximo duelo de la Champions League contra el Lille. El entrenador Mikel Arteta podría plantearse darle descanso y recurrir a otras opciones, como Noni Madueke en la banda derecha. En última instancia, el extremo deberá responder a los desafíos físicos para que el club siga siendo una potencia en todas las competiciones.
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