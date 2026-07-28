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Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

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Ya no disfruta del juego: tres escenarios que escriben los últimos capítulos de la historia de Neymar

FEATURES
Neymar
Santos FC
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
Brasil
Noruega
EE. UU.

Las presiones comerciales en escena: el momento más difícil en la trayectoria del máximo goleador histórico de la selección de Brasil

La eliminación de Brasil del Mundial 2026 sacudió los cimientos del fútbol internacional, dejando una de las imágenes más sorprendentes de los últimos años, ya que Neymar Júnior se encontró una vez más atrapado en un torbellino de incertidumbre sobre si seguirá disfrutando de vestir la camiseta de la selección o tomará una decisión inesperada.

Y tras el optimismo generado por el nombramiento del italiano Carlo Ancelotti como director técnico de la selección de Brasil, la participación brasileña resultó impactante, ya que ofrecieron una actuación gris que provocó su eliminación en los octavos de final a manos de Noruega, dejando que las esperanzas de la Canarinha y de su capitán Neymar se desvanecieran, y manteniendo pendiente el sueño de romper la maldición de conquistar el sexto título después de la edición de 2002.

  • La curva más difícil en la carrera de Neymar

    El diario Marca señaló este martes: "Según la información revelada por el portal deportivo 'Bitbol', recogida por el periodista Ezequiel Gasca, Neymar atraviesa el momento más difícil de su carrera futbolística tras abandonar el Mundial entre lágrimas. La frustración acumulada, resultado de no haber podido lograr el impacto deseado, ha contribuido a la propagación de rumores sobre un final repentino de su carrera".

    El impacto más fuerte y directo de este doloroso resultado recayó sobre la propia selección brasileña. En declaraciones recogidas por los portales Globo Esporte y UOL, el propio jugador fue tajante ante la prensa internacional justo después del partido contra Noruega: "Lo he intentado. Todo empezó aquí y termina aquí. Se acabó".

    Con ello, el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain puso fin de manera definitiva a su trayectoria con la selección brasileña. Y pese al amargo final, Neymar se despidió de la afición como el máximo goleador histórico de la selección con 80 goles, superando el récord legendario del Rey Pelé.

    Marca continuó: "Más allá de su retirada internacional, la verdadera pregunta gira en torno a su futuro en su club, el Santos. Fuentes cercanas a él, recogidas por la prensa brasileña, señalan que el entorno de Neymar lo ve 'cansado del mundo del fútbol' y que piensa seriamente en la opción de la retirada".

    La estrella brasileña continúa vinculada por contrato con el Santos hasta el próximo 31 de diciembre. Una decisión determinante podría obligar a ambas partes a rescindir el acuerdo anticipadamente, si Neymar decide poner fin definitivamente a su carrera futbolística.

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  • 3 escenarios muy claros

    A pesar del agotamiento psicológico y el sufrimiento físico constante que han marcado esta última etapa, numerosos medios internacionales coinciden en que la mejor opción para Neymar es cumplir el contrato acordado. Su compromiso moral con el club se considera un factor decisivo, según el análisis de quienes lo rodean.

    Marca reveló: "Sin embargo, los informes apuntan a que Neymar está considerando tres escenarios muy claros antes de definir su postura: continuar en el Santos hasta diciembre, rescindir su contrato para trasladarse a una liga con menores exigencias competitivas, o anunciar su retirada definitiva.

    En los últimos años, Neymar ha padecido lesiones recurrentes que le han impedido mantener su nivel habitual en la élite. Este factor, sumado a las duras críticas de la afición tras cada revés internacional, terminó por agotar su paciencia.

    Durante una entrevista concedida hace unos meses al canal Cazé TV, el propio Neymar dejó la puerta abierta a la retirada al declarar que la decisión saldría directamente de su corazón, dependiendo de cómo se sintiera tras el golpe del Mundial.

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  • La presión de su padre: la espada de los compromisos comerciales

    Entre bastidores del Santos, existe la sensación de que Neymar se ha cansado de la rutina del fútbol y desea retirarse, aunque afronta presiones por parte de su padre para continuar debido a sus compromisos comerciales. Además, algunos empleados del club afirman que tratar con Neymar se ha vuelto complicado por sus comportamientos egoístas, que molestan a los jugadores y a los cuerpos técnico y administrativo.

    También se han planteado dudas sobre sus dotes de liderazgo, especialmente tras el altercado en el que se vio implicado con Robinho Junior (hijo de su excompañero Robinho) el pasado mes de mayo.

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  • El vestuario del Santos espera la decisión

    El diario español continuó: "En las instalaciones del club blanquinegro reinan la cautela y la expectación sobre los próximos pasos de Neymar. La junta directiva prefiere respetar el duelo deportivo por su gran figura antes de adentrarse en la revisión de las cláusulas del contrato. Por su parte, los aficionados del Santos sueñan con que el mejor de sus jugadores —desde su punto de vista— en la era moderna decida quedarse al menos hasta la segunda mitad del año para competir en los torneos nacionales y continentales de la temporada". Y concluyó: "Al margen del camino que elija Neymar en las próximas horas, el impacto de su decisión resonará en cada rincón del mundo del fútbol. Neymar representa a una de las últimas leyendas de la edad dorada del fútbol en Sudamérica. El tiempo pasa rápido, y la afición espera con impaciencia el anuncio oficial de la estrella brasileña. ¿Será este el final de una de las trayectorias deportivas más talentosas y controvertidas de la historia reciente?".

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