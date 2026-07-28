Ya no disfruta del juego: tres escenarios que escriben los últimos capítulos de la historia de Neymar

El diario Marca señaló este martes: "Según la información revelada por el portal deportivo 'Bitbol', recogida por el periodista Ezequiel Gasca, Neymar atraviesa el momento más difícil de su carrera futbolística tras abandonar el Mundial entre lágrimas. La frustración acumulada, resultado de no haber podido lograr el impacto deseado, ha contribuido a la propagación de rumores sobre un final repentino de su carrera".

El impacto más fuerte y directo de este doloroso resultado recayó sobre la propia selección brasileña. En declaraciones recogidas por los portales Globo Esporte y UOL, el propio jugador fue tajante ante la prensa internacional justo después del partido contra Noruega: "Lo he intentado. Todo empezó aquí y termina aquí. Se acabó".

Con ello, el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain puso fin de manera definitiva a su trayectoria con la selección brasileña. Y pese al amargo final, Neymar se despidió de la afición como el máximo goleador histórico de la selección con 80 goles, superando el récord legendario del Rey Pelé.

Marca continuó: "Más allá de su retirada internacional, la verdadera pregunta gira en torno a su futuro en su club, el Santos. Fuentes cercanas a él, recogidas por la prensa brasileña, señalan que el entorno de Neymar lo ve 'cansado del mundo del fútbol' y que piensa seriamente en la opción de la retirada".

La estrella brasileña continúa vinculada por contrato con el Santos hasta el próximo 31 de diciembre. Una decisión determinante podría obligar a ambas partes a rescindir el acuerdo anticipadamente, si Neymar decide poner fin definitivamente a su carrera futbolística.

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