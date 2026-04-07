«Ya no cuentan con estos dos jugadores»: ¿el Real Madrid no tiene ninguna posibilidad en el gran partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich?

«El Real Madrid siempre ha tenido jugadores que no corrían tanto. Los grandes equipos, como el Bayern de Múnich, se adueñan del partido», explicó Kramer antes del saque inicial en su papel de comentarista en Prime Video. «Pero luego fueron (Toni) Kroos y (Luka) Modric quienes volvieron a inclinar la balanza a su favor. Y, de repente, se da la vuelta un partido que parecía imposible de remontar».

Sin embargo, Kroos y Modric ya no están bajo contrato con los blancos, lo que supone una ventaja decisiva para el campeón alemán. «Ya no cuentan con esos dos jugadores y, por eso, creo que el Real Madrid entrará hoy en una especie de círculo vicioso. Que el Bayern jugará oleada tras oleada y ellos no podrán liberarse».

Aunque el Real sigue contando con una gran plantilla, sobre todo en ataque, estos jugadores no pueden decidir un partido por sí solos, según Kramer: «Ya lo dije hace año y medio: con todas las grandes estrellas que tienen, el Real Madrid ya no gana ningún partido importante, y sigo manteniendo esa afirmación».