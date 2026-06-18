«Ya no aporta nada y no vamos a conseguir nada»... La prensa portuguesa arremete contra Ronaldo

Cristiano Ronaldo recibió duras críticas de la prensa lusa tras el 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026.

A pesar de que, con 41 años, se convirtió en el jugador de campo más veterano en ser titular en un Mundial, sus números no bastaron para evitar las críticas hacia su actuación y la del equipo.

Jugó los 90 minutos sin marcar, encadenando 10 partidos consecutivos en grandes competiciones sin anotar.

En la segunda parte falló dos ocasiones claras y apenas aportó en ataque, lo que refuerza las dudas sobre su capacidad para marcar la diferencia como antes.