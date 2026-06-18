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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

«Ya no aporta nada y no vamos a conseguir nada»... La prensa portuguesa arremete contra Ronaldo

C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
World Cup
Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.

El Don está en el punto de mira por su decepcionante rendimiento en los grandes torneos.

Cristiano Ronaldo recibió duras críticas de la prensa lusa tras el 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026.

A pesar de que, con 41 años, se convirtió en el jugador de campo más veterano en ser titular en un Mundial, sus números no bastaron para evitar las críticas hacia su actuación y la del equipo.

Jugó los 90 minutos sin marcar, encadenando 10 partidos consecutivos en grandes competiciones sin anotar.

En la segunda parte falló dos ocasiones claras y apenas aportó en ataque, lo que refuerza las dudas sobre su capacidad para marcar la diferencia como antes.

  • La prensa portuguesa: Así no tendrá éxito Portugal

    «A Bola» publicó una foto de Ronaldo en portada con el titular: «Así no se hacen las cosas», pues el capitán falló dos ocasiones claras en los 90 minutos que jugó.

    Por su parte, el periódico «Record» tituló: «Así, Portugal no conseguirá nada», junto a una foto de Ronaldo, João Neves, Vitinha y Bruno Fernandes, reflejando la decepción del debut.

    El reportaje añade que Ronaldo, como el resto del equipo, careció de inspiración y no mostró su mejor nivel.

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  • «Fuera del partido» y «un nivel lamentable»

    El diario «O Jogo» calificó de «decepción» el debut de Portugal en el torneo y señaló que Ronaldo y sus compañeros ofrecieron un partido mediocre contra la República Democrática del Congo.

    Según el rotativo, el delantero del Al-Nassr se marchó directo al vestuario tras el partido, aunque luego regresó para asegurar que no había malgastado nada.

    Por su parte, el diario «Correio da Manhã» se burló de la situación con el titular: «Houston... tenemos varios problemas», colocando a Ronaldo en primer plano como símbolo del equipo.

  • Críticas mordaces

    «Diario de Noticias» señaló que Ronaldo pasó largos ratos aislado entre los defensas de la República Democrática del Congo y que sus compañeros no le sirvieron balones dentro del área, lo que mermó su peligro ofensivo.

    Por su parte, el periódico «Jornal de Notícias» fue más contundente: solo João Cancelo, João Neves y Pedro Neto se salvaron del «nivel extremadamente modesto» del equipo, y consideró que Ronaldo ofreció una actuación decepcionante.

  • «Ya no aporta ningún valor añadido»

    Las críticas no se limitaron a los periódicos: el canal «Sik Noticias» fue más lejos al afirmar que Ronaldo «ya no aporta nada» a la selección portuguesa.

    Además, muchos aficionados mostraron su descontento en redes con vídeos e imágenes irónicas, como un fotomontaje en el que su madre le dice: «Venga, vuelve a casa, hijo».

  • Aumenta la presión sobre Roberto Martínez

    Ronaldo no fue el único criticado: el seleccionador español, Roberto Martínez, también recibió duras críticas por el rendimiento del equipo y el resultado.

    Aunque lo defendió tras el partido, crece la polémica sobre la alineación para enfrentar a Uzbekistán y hay dudas sobre si Ronaldo seguirá como titular o si el técnico probará otras opciones en la delantera.

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