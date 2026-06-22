«Ya me lo ha comentado varias veces»: David Beckham quiere fichar a la superestrella del Mundial para la MLS

Aunque Mbappé no planea marcharse de Europa ahora, tampoco lo descarta. Al preguntarle por la MLS, se mostró evasivo: «Me gusta la cultura». Y añadió: «No lo sé. Quizás algún día».

En el Mundial, Mbappé ya es noticia: en el debut ante Senegal alcanzó los 57 goles con Francia, igualando el récord de Olivier Giroud. En el descuento, sentenció con un disparo lejano que significó el 3-1, su gol 58 con Francia.