Mbappé confirmó ante la prensa las insinuaciones del exfutbolista, ahora copropietario del Inter Miami. «Ya me lo ha comentado varias veces», afirmó el delantero.
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«Ya me lo ha comentado varias veces»: David Beckham quiere fichar a la superestrella del Mundial para la MLS
Aunque Mbappé no planea marcharse de Europa ahora, tampoco lo descarta. Al preguntarle por la MLS, se mostró evasivo: «Me gusta la cultura». Y añadió: «No lo sé. Quizás algún día».
En el Mundial, Mbappé ya es noticia: en el debut ante Senegal alcanzó los 57 goles con Francia, igualando el récord de Olivier Giroud. En el descuento, sentenció con un disparo lejano que significó el 3-1, su gol 58 con Francia.
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Mbappé se convierte en el máximo goleador de la historia de Francia
Giroud necesitó 137 partidos para llegar a 52 goles, mientras que Mbappé lo logró en 99. Detrás aparece Thierry Henry, con 51 tantos en 123 encuentros.
A pesar de sus logros, Mbappé es polémico en Francia y en el Real Madrid. Hace poco, una petición de aficionados madridistas para que se marche se hizo viral.
Hace poco desmintió sus supuestas ambiciones políticas tras su carrera, aunque se especulaba por sus reiteradas posturas contra la derecha en Francia.
Mbappé en Madrid, entre luces y sombras
Mbappé vivió una temporada de contrastes en el Real Madrid: sus brillantes actuaciones individuales chocaron con el fracaso colectivo del equipo. A pesar de ser nombrado por segundo año consecutivo mejor jugador del Real Madrid, sus goles quedaron ensombrecidos por los disturbios en el Santiago Bernabéu, donde la afición desahogó su frustración por otra temporada sin títulos contra sus propias estrellas.
Con 25 goles se llevó LaLiga y su segunda Bota de Oro consecutiva. En total, marcó 42 goles y dio siete asistencias en 44 partidos. Desde su llegada gratis del París Saint-Germain, lleva 86 tantos y doce asistencias en 103 encuentros.