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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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«Ya lo hizo con el Barcelona»... ¿Por qué Arabia Saudí ignoró las advertencias de Yamal?

FEATURES
L. Yamal
Barcelona
España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
España
Arabia Saudí
EE. UU.

Un día antes del Arabia Saudí-España del Mundial 2026, Lamine Yamal hizo una declaración que pareció normal, pero que tras el partido se convirtió en el titular principal.

Al preguntarle si le marcarían con doble cobertura o ante una defensa de tres centrales, respondió con confianza: «No hay problema, estoy acostumbrado con el Barcelona». Tras la amplia victoria española, quedó claro que el jugador conocía bien el reto que afrontaba.

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Finalmente, Yamal guió a España a un 4-0 en la segunda jornada del Mundial 2026.

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    El plan de Donis... tiene sentido sobre el papel

    El seleccionador griego, Georgios Donis, planteó un partido defensivo: reforzó la zaga con cinco defensas para neutralizar a España, sobre todo a Lamine Yamal, una de las principales amenazas de «La Roja».

    La idea parecía lógica: España tiene una de las mejores bandas del mundo, así que había que marcarla con más atención. El problema no fue la estrategia, sino su ejecución en el campo.

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    Yamal no es un ala tradicional

    La selección saudí ignoró que Yamal, en el Barcelona, está acostumbrado a enfrentar estrategias similares: los equipos de La Liga suelen defender con bloques bajos y cerrarle los espacios, lo que ha perfeccionado sus habilidades ofensivas.

    En el partido no se quedó en la banda: se movió al interior, intercambió posiciones y atrajo a los defensas, desordenando la defensa saudí desde el inicio.

    La superioridad numérica atrás no le bastó a Arabia Saudí, pues el problema no era la cantidad de defensas, sino los espacios que surgían entre líneas.

  • La crisis de los espacios, no la de las personas

    Aunque contaba con cinco defensas, la zaga saudí mostró huecos frente al centro del campo y no presionó al portador del balón español, lo que dio a «La Roja» libertad para construir y moverse.

    El primer gol reflejó este desajuste: el balón llegó desde la izquierda a Yamal, que remató solo dentro del área. No fue solo habilidad individual, sino también falta de marca y organización defensiva.

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    Centrarse en Yamal significa dar libertad a los demás

    Al centrarse en frenar a Yamal, España aprovechó los espacios en profundidad. Oyarzabal y sus compañeros se movieron con libertad entre líneas, lo que provocó el colapso defensivo saudí y varios goles en poco tiempo.

    Lejos de reducir el peligro, esa aglomeración defensiva, unida a la falta de equilibrio entre defensa y medio campo y a la incapacidad de mantener la posesión, otorgó aún más ventaja a España.

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    El encuentro mostró que frenar a un jugador como Lamine Yamal no se logra solo con más marcadores; el fútbol moderno exige controlar espacios, mantener líneas cercanas y presionar en bloque, aspectos que Arabia Saudí no pudo imponer.

    Al final, las declaraciones de Yamal antes del partido parecieron una predicción de lo que ocurriría sobre el terreno de juego, cuando dijo: «Estoy acostumbrado a eso con el Barcelona», frase que reflejaba su confianza y anticipaba la lección que Arabia Saudí aprendió de la peor manera: marcar a un jugador de su nivel exige mucho más que acumular defensas.