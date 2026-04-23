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«¡Ya lo he dicho tres veces!»: Erling Haaland responde bruscamente a un periodista tras sentirse frustrado en la entrevista posterior a la victoria del Manchester City
El Wasteful City se coloca líder
El City superó al Arsenal por diferencia de goles tras vencer al Burnley en un partido ajustado. A pesar del tempranero tanto de Haaland, los citizens fallaron en ampliar la ventaja pese a los 28 disparos realizados. El Burnley tuvo ocasiones para empatar, pero no las aprovechó. El City aguantó y se llevó un triunfo clave que le pone la lucha por el título en sus manos.
- AFP
El delantero antepone los puntos al estilo
En la rueda de prensa posterior al partido, Haaland fue preguntado insistentemente por el ajustado marcador. Dado que la lucha por el título podría decidirse por la diferencia de goles, un periodista de Sky Sports le preguntó si el City debería haber sido más certero en Turf Moor.
El noruego se mostró diplomático y destacó que el resultado colectivo superaba cualquier frustración táctica. Al preguntarle si la victoria era más importante que el juego, respondió: «Sí, tuvimos muchas ocasiones, pero estoy contento de haber ganado. Solo pienso en ganar, sea como sea. Jugamos nuestro fútbol y buscamos ganar. Eso es lo que debemos pensar, ahora nos centramos en el sábado (contra el Southampton en la FA Cup)».
Aumentan las tensiones por la ventaja clínica
A medida que la entrevista insistía en la dificultad del City para marcar el segundo gol ante los ya descendidos Clarets, la paciencia de Haaland se agotó. Respondió con brusquedad, reiterando que los tres puntos eran lo único que importaba en la recta final.
Frustrado por la repetición de la pregunta, el delantero del City añadió: «No penséis en otros goles, pensad en ganar, como ya he dicho tres veces. Ha sido un buen mes, así que debemos seguir así: primero el Southampton y luego el Everton».
Y añadió: «El 1-0 es increíble. Estoy muy contento. No sé por qué seguís preguntando eso: estoy muy contento. Hemos ganado y hemos sumado tres puntos, y como cantan los aficionados, somos líderes de la liga».
El ambiente se relajó cuando le entregaron el premio al mejor jugador del partido, y él respondió: «Gracias, muchas gracias».
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La FA Cup, en el punto de mira antes de la lucha por el título
El City debe centrarse ahora en Wembley, donde este sábado se medirá al Southampton en la semifinal de la FA Cup. Mientras tanto, el Arsenal puede recuperar el liderato si vence al Newcastle en casa. El equipo de Guardiola debe recuperar pronto su puntería, pues tras la copa visitará al Everton en un calendario aún implacable para el líder.