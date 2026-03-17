Ya le han entregado el Balón de Oro: el Real Madrid ha encontrado en el «jugador más infravalorado del mundo» al digno sucesor de Toni Kroos

Sin embargo, el hecho de que el uruguayo esté brillando tanto en estos momentos también tiene que ver con Alexander-Arnold. Y es que, desde que el lateral derecho —al igual que el capitán titular, Dani Carvajal— ha regresado tras una larga baja por lesión, Valverde vuelve a jugar principalmente en el centro del campo. Da igual si juega en el centro o más por la banda, a lo largo de un partido se puede encontrar al jugador de 27 años en cualquier parte del campo.

Dadas las numerosas bajas del Real Madrid, entre las que se encontraba últimamente Kylian Mbappé (que, sin embargo, podría celebrar su regreso en el partido de vuelta contra el ManCity), Valverde se ve obligado actualmente a asumir aún más responsabilidad, y eso es precisamente lo que está haciendo. Ya antes del duelo contra el ManCity, el centrocampista, que rara vez se lesiona y suele jugar los 90 minutos completos, había marcado en la victoria por 2-1 contra el Celta de Vigo. El fin de semana volvió a marcar en la victoria por 4-1 contra el Elche con un fantástico disparo con efecto que se coló por la escuadra.

Casi parece que Valverde, un jugador tan dedicado al equipo, saca el máximo partido a su capacidad goleadora cuando muchas otras estrellas no están presentes. El exentrenador Ancelotti ya había constatado que tiene más potencial ofensivo del que a veces muestra. «Aposté con él a que tenía que marcar diez goles en una temporada. Le dije que, si no lo hacía, devolvería mi licencia de entrenador», reveló la leyenda del fútbol durante la temporada 2022/23, la más prolífica de Valverde hasta la fecha, con un total de doce goles. Este récord pende de un hilo en la temporada actual; de momento, el uruguayo suma siete goles (y doce asistencias) en todas las competiciones.

Si Valverde sigue así y lleva al Real a uno o incluso varios títulos en esta temporada que, en teoría, ya está echada a perder, sería un hito importante en su carrera. E incluso se especula de repente con otro más: tras el partido de ida contra el ManCity, una reportera de televisión italiana de Prime Video le entregó sin más su móvil con una foto del Balón de Oro, entre las risas del estudio. El auténtico aún está lejos para Valverde, aunque, si sigue así, tampoco es inalcanzable. Sobre todo porque, gracias a él, el Real tiene muchas posibilidades de llegar lejos, al menos en la Liga de Campeones. Y eso es, como es sabido, un criterio importante cuando en invierno se trata del mayor galardón individual del fútbol mundial.