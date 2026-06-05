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Hoeneß EberlGetty Images
Jochen Tittmar

Traducido por

«Ya le han dado el visto malo»: ¿corre Max Eberl el riesgo de ser despedido pronto del FC Bayern de Múnich?

Bundesliga
Bayern Múnich

Max Eberl ha destacado recientemente en el FC Bayern de Múnich con fichajes de gran nivel, pero su puesto pende de un hilo. Según el podcast de Bild «Bayern-Insider», el director deportivo podría abandonar el cargo en agosto.

La inquietud surge de la próxima reunión del consejo de administración, prevista para agosto, que podría ser decisiva para Eberl. En el podcast se afirma que «algunos miembros» del máximo órgano del FC Bayern ya han rechazado la renovación de su contrato.

  • Los directivos han dado a Eberl un plazo para seguir en su cargo. Según la revista «Sport Bild», podrá «seguir trabajando con tranquilidad» hasta la reunión.

    No obstante, si la directiva lo desaprueba, sus días en Múnich acabarán aunque su contrato venza en 2027. En el fútbol es casi imposible gestionar el día a día sin respaldo futuro. 

    Se considera «dudoso» que el FC Bayern inicie la temporada 2026/27 con él si no renueva su contrato. Y concluye: «No me imagino que eso tenga sentido. Sería extraño que el director deportivo siguiera trabajando mientras todos saben que pronto se irá».

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    Hoeneß será «la pieza clave» para Eberl

    Al parecer, el presidente honorario Uli Hoeneß volverá a ser la pieza clave. Sin su respaldo, se dice que Eberl no podrá mantenerse en el cargo. Para conservarlo, deberá luchar de verdad.

    Eberl no piensa rendirse y ya lo ha demostrado internamente: necesita presentar resultados deportivos cuanto antes para convencer a los críticos del consejo de supervisión y, por ello, ha activado el “modo lucha”.

  • Eberl destaca los fichajes acertados

    Destaca sus aciertos en el mercado de fichajes, que han mejorado la plantilla del equipo muniqués. En una reunión de febrero resaltó los fichajes de Michael Olise y Luis Díaz, realizados durante su gestión en el club más laureado de Alemania. 

    Queda por ver si estos aciertos bastarán para convencer a los escépticos del consejo y evitar la eliminación de agosto, en lo que promete ser el tema más interesante del verano futbolístico muniqués.

  • Harry KaneGetty Images

    Los fichajes más caros del FC Bayern de Múnich

    JugadorPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Harry KaneDelanteroTottenham Hotspur202395 millones de euros
    Lucas HernándezDefensaAtlético de Madrid201980 millones de euros
    Luis DíazDelanteroLiverpool FC202570 millones de euros
    Matthijs de LigtDefensaJuventus202267 millones de euros
    Michael OliseDelanteroCrystal Palace202453 millones de euros