Los directivos han dado a Eberl un plazo para seguir en su cargo. Según la revista «Sport Bild», podrá «seguir trabajando con tranquilidad» hasta la reunión.

No obstante, si la directiva lo desaprueba, sus días en Múnich acabarán aunque su contrato venza en 2027. En el fútbol es casi imposible gestionar el día a día sin respaldo futuro.

Se considera «dudoso» que el FC Bayern inicie la temporada 2026/27 con él si no renueva su contrato. Y concluye: «No me imagino que eso tenga sentido. Sería extraño que el director deportivo siguiera trabajando mientras todos saben que pronto se irá».