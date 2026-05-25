«¡Ya he hecho más que suficiente!» - Morgan Gibbs-White admite que «caí en gracia» a Thomas Tuchel y rompe su silencio sobre su exclusión de la selección inglesa para el Mundial

A pesar de sus 25 goles y asistencias en una gran temporada, Gibbs-White se quedó fuera de la lista de Tuchel para el Mundial 2026. El mediapunta del Forest respondió con un gol de falta en el 1-1 ante el Bournemouth, su diana número 18.

Tras el partido, el centrocampista reveló que Tuchel le avisó por teléfono el jueves por la noche. Su exclusión fue una de varias decisiones controvertidas, pues el técnico alemán ha sido criticado por dejar fuera a estrellas consolidadas en favor de su propio estilo táctico.







