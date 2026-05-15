¡Ya hay precio para Adam Wharton! Se rumorea que la estrella, vinculada al Manchester United y al Liverpool, podría fichar este verano, pues ganar la Conference League quizá no baste al Crystal Palace

El Palace no tiene prisa por vender: Wharton, con contrato hasta 2029, puede pedir un precio alto como internacional inglés que aspira a estar en los planes de Thomas Tuchel para el Mundial.

El canterano de Blackburn no ha dejado de crecer desde su llegada al sur de Londres por 18 millones de libras (24 millones de dólares) en febrero de 2024. Hoy es un referente en la Premier League y ya ha sido convocado cuatro veces con la selección absoluta de Inglaterra.

Ya ganó la FA Cup 2025 y la Community Shield ante Liverpool, y podría añadir otra medalla en la final de la Conference League 2026 contra el Rayo Vallecano.