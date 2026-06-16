El club más laureado de España anunció el martes la renovación por un año, hasta 2027, del contrato del jugador de 33 años, que expiraba a finales de mes.
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¡Ya hay decisión! Antonio Rüdiger renueva con el Real Madrid
En el Real Madrid, Rüdiger solo jugó 18 partidos de Liga la temporada pasada por lesiones, pero cuando estaba en forma era titular. Con la selección alemana y el técnico Julian Nagelsmann, Rüdiger —con 83 partidos internacionales— es el primer suplente de los centrales Jonathan Tah (Bayern de Múnich) y Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). En el debut mundialista ante Curazao (7-1), ingresó en el 73'.