Según The Athletic, Kroos no volverá como jugador: se retiró tras la Euro 2024 y lo decidió tras reflexionar. Tras su retiro, el Real Madrid se quedó sin títulos en la 2024/25 con Carlo Ancelotti y ahora, con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, amenaza con repetir la sequía.
Traducido por
Ya hay conversaciones concretas: el regreso de Toni Kroos al Real Madrid toma forma
Los madridistas ven para Kroos un camino similar al de Zinedine Zidane: del campo a la dirección técnica. Tras retirarse, Zidane ingresó al club, ascendió gradualmente y, como entrenador, ganó dos Champions en el Bernabéu.
Según el portal, Kroos podría iniciar como asesor y representar al club en actos oficiales, aunque también podría integrarse en el entorno del equipo y, más adelante, convertirse en entrenador.
- Getty
El Real Madrid quiere aprovechar la experiencia de Kroos
Los madridistas no quieren prescindir de la experiencia de Kroos. Santiago Solari es el director de fútbol profesional, pero el jefe de ojeadores, Juni Calafat, y el director deportivo, José Ángel Sánchez, tienen más influencia y asesoran al presidente Florentino Pérez en los fichajes clave. Si hay acuerdo, Kroos podría aportar su opinión en estas decisiones.
De momento, Kroos se centra en su pódcast y en la escuela de fútbol «Toni Kroos Academy», que fundó en Madrid.
Los éxitos de Toni Kroos en el Real Madrid:
Ganador de la Liga de Campeones 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 Campeón de España 2017, 2020, 2022, 2024 Campeón de la Copa de España 2023 Campeón de la Supercopa 2018, 2020, 2022, 2024 Campeón del Mundo de Clubes 2015, 2017, 2018, 2019, 2023