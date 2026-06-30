¿Ya hay acuerdo con los Detroit Pistons? El héroe alemán del Eurobasket quiere jugar en la NBA a toda costa

Por ahora no hay acuerdo para un contrato multianual con los Detroit Pistons, según Meridian Sport (Serbia) a finales de abril. Tras su mejor temporada en el Partizan de Belgrado, Bonga es uno de los jugadores más codiciados de Europa, según BasketNews. Todos los aspirantes al título de la Euroliga, como Barcelona, Panathinaikos y Olympiacos, siguen al jugador de 26 años.

En la Euroliga promedió 10 puntos, 5,6 rebotes, 1,5 asistencias y 0,9 robos en 28 minutos por partido. Algunos equipos de la NBA ya lo seguían durante la temporada, pero su contrato, vigente hasta 2027, no incluye una cláusula de salida para la liga estadounidense durante el curso. En verano, sin embargo, podrá negociar su salida a la NBA por 875 000 dólares.

El presidente del Partizan, Ostoja Mijailovic, ya anunció en febrero que no pondría trabas si llegaba una oferta adecuada: «El Partizan respeta las ambiciones de sus jugadores».