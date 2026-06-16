Mientras la prensa nacional criticaba sin piedad a los campeones de Europa por el tropiezo inicial de Lamine Yamal, su entrenador seguía hablando con determinación de la final del Mundial. «Según nuestro plan, aún nos quedan siete partidos», afirmó Luis de la Fuente tras el ridículo empate 0-0 contra Cabo Verde, debutante en el torneo.
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Ya habla de la final del Mundial: el «comienzo desastroso» de España ante Cabo Verde no preocupa al seleccionador De la Fuente
El 19 de julio en Nueva York, España busca su segundo Mundial desde 2010. Sin embargo, tras la floja actuación contra el modesto archipiélago africano, en España ya nadie quiere oír hablar de ello. Marca habló de un «comienzo catastrófico» y AS sentenció: «¿El gran favorito al título? Podemos olvidar ese cartel».
Comparando el partido con el exigente Angliru de la Vuelta a España, añadía: «Ya en la primera subida, este Mundial nos parece como el Angliru». Ante la previsible crítica, De la Fuente se mantuvo tranquilo: «Todo este revuelo no me afecta. Llevamos 32 partidos invictos». Y anunció que colgaría un cartel en el vestuario recordando esa racha.
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España y los últimos traumas del Mundial: «¡No lo dudéis!»
Llegaron preguntas sobre Yamal, estrella del Mundial, que tras su lesión en el muslo contra Cabo Verde entró al partido en el 71’. A De la Fuente le gustó el regreso del joven de 18 años: sus regates demostraron lo que puede hacer y, según él, el rival empezó a temerle. Aun así, ni siquiera él evitó la derrota ante Cabo Verde, tras chocar sus compañeros con la defensa de los «Tiburones Azules» y su portero, Vozinha.
«Es un torneo largo y todo saldrá tal y como deseamos», prometió Yamal y exigió: «¡No lo dudéis!». Aun así, el estatus de España como gran favorita ha quedado seriamente mermado. Antes del torneo la duda era si España o Francia ganarían el título; ahora vuelven los fantasmas de los últimos Mundiales.
Eliminados en la fase de grupos en 2014 y en octavos en 2018 y 2022, esos fantasmas parecían superados, pero el puesto 67 del ranking mundial les recuerda que, el domingo en Atlanta, deben planear cómo batir al nuevo revelación. De la Fuente prometió hacer todo lo posible para que, ante Arabia Saudí, las cosas sean diferentes, pues España no puede permitirse un segundo Cabo Verde.