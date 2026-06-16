Ya habla de la final del Mundial: el «comienzo desastroso» de España ante Cabo Verde no preocupa al seleccionador De la Fuente

Llegaron preguntas sobre Yamal, estrella del Mundial, que tras su lesión en el muslo contra Cabo Verde entró al partido en el 71’. A De la Fuente le gustó el regreso del joven de 18 años: sus regates demostraron lo que puede hacer y, según él, el rival empezó a temerle. Aun así, ni siquiera él evitó la derrota ante Cabo Verde, tras chocar sus compañeros con la defensa de los «Tiburones Azules» y su portero, Vozinha.

«Es un torneo largo y todo saldrá tal y como deseamos», prometió Yamal y exigió: «¡No lo dudéis!». Aun así, el estatus de España como gran favorita ha quedado seriamente mermado. Antes del torneo la duda era si España o Francia ganarían el título; ahora vuelven los fantasmas de los últimos Mundiales.

Eliminados en la fase de grupos en 2014 y en octavos en 2018 y 2022, esos fantasmas parecían superados, pero el puesto 67 del ranking mundial les recuerda que, el domingo en Atlanta, deben planear cómo batir al nuevo revelación. De la Fuente prometió hacer todo lo posible para que, ante Arabia Saudí, las cosas sean diferentes, pues España no puede permitirse un segundo Cabo Verde.