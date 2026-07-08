¡Ya ha llegado Alexia Putellas! Las London City Lionesses confirman el fichaje de la doble ganadora del Balón de Oro tras dejar el Barcelona

Para Putellas, fichar por el equipo londinense supone un nuevo comienzo tras haberlo ganado todo en Cataluña. Se espera que la centrocampista sea el eje de una plantilla en construcción, capaz de competir con los grandes de la WSL. Aporta amplia experiencia y una mentalidad ganadora —con diez títulos de liga y cuatro Liga de Campeones Femenina, entre otros galardones— a un equipo que acaba de ascender a la máxima categoría bajo el liderazgo de Kang.

En declaraciones a la web oficial del club, Putellas afirmó: «Estoy encantada de emprender este nuevo capítulo con las London City Lionesses. La ambición del club y su firme compromiso con el crecimiento como club independiente exclusivamente femenino me llegan al corazón. Quiero dejar huella en el campo y luchar por los títulos. Fuera de él, y apoyándome en mi pasión por la formación de jóvenes, estoy ilusionada por trabajar con Michele para impulsar el fútbol femenino en Inglaterra y en el mundo».