«¡Ya estamos aquí!» - Lamine Yamal celebra su primer gol «de ensueño» en el Mundial con España y explica por qué fue sustituido al descanso durante la goleada a Arabia Saudí

España, tras un inicio dubitativo, por fin encontró su ritmo en el torneo y goleó a Arabia Saudí. La victoria contrastó con su debut en el Grupo H, donde apenas pudo empatar 0-0 con la República Democrática del Congo, lo que generó preocupación en su país.

Yamal, de vuelta en el once tras empezar en el banquillo en el debut, fue la chispa que necesitaba el equipo de Luis de la Fuente.

Tras el partido, Yamal reconoció que la decepción anterior les sirvió de motivación: «El primer partido no fue propio de nosotros, fue diferente, pero ya estamos aquí y vamos a por más. Empatar un partido que sabemos que hay que ganar nos duele, nos ha hecho pensar mucho para llegar a este partido tal y como queríamos».