Ya es oficial... El Manchester United anuncia la renovación del contrato de su estrella

En un rincón de Old Trafford, las historias de críticas y triunfos se ocultan tras un velo de silencio, donde los recuerdos se enfrentan a las aspiraciones futuras. Hay quien intenta recuperar su gloria tras años de dificultades, mientras que la afición observa cada paso con mirada crítica y nostalgia.

Y con el inicio de un nuevo capítulo en la trayectoria del histórico club, surgen indicios que redibujan el rumbo de uno de los pilares de la defensa, lo que suscita interrogantes sobre su capacidad para enfrentarse al pasado y volver a brillar en un ambiente lleno de desafíos y de feroz competencia por los títulos.

Entre las sorpresas del pasado y los retos del presente, parece que la historia de Harry Maguire con el Manchester United aún no ha terminado. Un nuevo paso que traza de nuevo el rumbo del que fuera el joven y más caro central de la historia, abriendo la puerta a una nueva temporada de emoción y sorpresas en Old Trafford.

Tras la crisis de Marruecos y Senegal... África cambia para siempre

De La Masía a las gradas... ¿Qué pasa con Hamza Abdelkarim?

Dos enigmas fatales que ponen a Arbeloa en apuros ante el Bayern de Múnich

Tras la catástrofe... Un nombre sorpresa se acerca a la dirección de la selección italiana

«Cementerio alemán»... Una provocación española temprana enciende la ira del Bayern de Múnich