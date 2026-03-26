El FC Bayern de Múnich sigue avanzando en su planificación de plantilla y, con ello, da un paso importante en el ámbito de las categorías inferiores. Younes Aitamer y Louis Richter, de la plantilla del equipo amateur, han firmado nuevos contratos hasta 2027.
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Ya es oficial: el Bayern de Múnich renueva a dos jugadores y envía un mensaje contundente
De este modo, el club les da tiempo a los dos jugadores lesionados para que se recuperen por completo tras sufrir graves lesiones de rodilla.
Hace poco se firmó un contrato a largo plazo con el centrocampista David Santos Daiber, una promesa de la cantera, y ahora le siguen otros dos jugadores: Aitamer y Richter.
Precisamente en el caso de Aitamer se ve por qué el club ha tomado esta decisión. El jugador ofensivo sufrió en marzo de 2024, en un partido contra el Augsburgo II, una rotura de ligamentos cruzados cuyas consecuencias fueron más graves de lo que se pensaba inicialmente. Tras la operación y una larga rehabilitación, parecía que el regreso del jugador de 22 años estaba a la vista, pero a principios de 2025 una nueva lesión grave de rodilla le hizo dar un paso atrás. Desde entonces, el jugador nacido en Múnich, que lleva muchos años formándose en la cantera del FCB, sigue esperando su regreso.
El FC Bayern respalda a Aitamer y Richter
Richter, de 20 años, también se enfrenta a una baja prolongada. El defensa, que forma parte de la cantera del Bayern desde 2014, también se lesionó la rodilla hace unas semanas y actualmente se encuentra aún en las primeras fases de su rehabilitación.
A pesar de estos contratiempos, el club apoya abiertamente a ambos jugadores. El director de la cantera, Jochen Sauer, declaró: «Younes y Louis llevan muchos, muchos años en el FC Bayern y, lamentablemente, ambos han tenido que soportar últimamente bastante mala suerte con las lesiones». Al mismo tiempo, dejó clara la intención que hay detrás de los nuevos contratos: «Con esta renovación queremos darles la oportunidad de recuperarse por completo tras sus graves lesiones de rodilla y, a continuación, aspirar a volver a la competición con nosotros».
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 4 de abril
15:30
SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
Martes, 7 de abril
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles, 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)
Domingo, 19 de abril
17:30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)