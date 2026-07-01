Ya se ha comparado a Rice con algunos de los grandes del pasado reciente; su capacidad para inspirar le sitúa entre los mejores centrocampistas que ha dado Inglaterra.

El exinternacional Peter Reid lo compara con Bryan Robson y lo define así: «Tiene una influencia enorme sobre el terreno de juego. Es un jugador de primera, como Robson.

«Stevie G era excepcional, brillante. Está en la élite de los centrocampistas. En todos los aspectos del juego: recibir el balón, manejarlo, leer las situaciones, tanto en defensa como en ataque. No hay nadie mejor».

El exjugador del Arsenal Henri Lansbury lo ve así: «Decir que es el mejor del mundo es mucho, pero está a ese nivel. Se ha ganado el puesto y se le ve fenomenal en ese equipo.

«Ojalá le den el brazalete, lo hagan el eje del equipo y construyan el juego a su alrededor; tiene mucho de Roy Keane y podría llevar a ese equipo al siguiente nivel».