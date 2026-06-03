Ya era uno de los jugadores preferidos de Hasan Salihamidzic: al parecer, el FC Bayern prepara un sorprendente doble fichaje

Con seis años de retraso, el jugador de 25 años podría fichar por el FC Bayern. Dest fue titular en el Barça tras su llegada, pero se marchó año y medio después por lesiones y competencia.

Tras dos temporadas, fue cedido al AC Milan, donde no se adaptó, y luego al PSV Eindhoven. Fichó por este club gratis en verano de 2024, pero con una grave desventaja: en abril de 2024 sufrió una rotura de ligamentos cruzados y no regresó hasta marzo de 2025. Tras recuperarse, recuperó la titularidad y contribuyó con ocho asistencias y dos goles al título de la Eredivisie.

Según el Eindhovens Dagblad, su fichaje costaría entre 20 y 25 millones de euros, ya que su contrato vence en 2028. No obstante, su fichaje por el Bayern no está garantizado: el club alemán prioriza cerrar primero el traspaso de su compañero Saibari, por el que ya hay principio de acuerdo y ha presentado una oferta de 48 millones al PSV.

Si se concreta, el club planea antes vender jugadores, sobre todo los cedidos como Joao Palhinha (Tottenham), para financiar el posible fichaje de Dest.