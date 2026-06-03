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Salihamidzic EberlGetty Images
Jonas Rütten

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Ya era uno de los fichajes preferidos de Hasan Salihamidzic: al parecer, el FC Bayern prepara un sorprendente doble fichaje

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S. Dest
I. Saibari

El FC Bayern no solo sigue a Ismael Saibari, del PSV Eindhoven, sino también a un viejo objetivo de fichaje del exdirector deportivo Hasan Salihamidzic.

Según el Eindhovens Dagblad, Sergino Dest vuelve a estar en la agenda del campeón alemán, además de Saibari. El lateral, que puede actuar por izquierda o derecha, ya visitó Múnich en verano de 2020. Entonces el traspaso pareció inminente, pero el internacional estadounidense optó por fichar por el Barça procedente del Ajax. 

«¿Por qué el Barcelona y no el Bayern? No fue fácil, pero el Barcelona es el club de mis sueños», confesó Dest entonces a Associated Press, «por eso lo elegí». 

  • Con seis años de retraso, el jugador de 25 años podría fichar por el FC Bayern. Dest fue titular en el Barça tras su llegada, pero se marchó año y medio después por lesiones y competencia. 

    Tras dos temporadas, fue cedido al AC Milan, donde no se adaptó, y luego al PSV Eindhoven. En verano de 2024 fichó por el PSV sin coste de traspaso, pero con una grave desventaja: en abril de 2024 sufrió una rotura de ligamentos cruzados y no regresó hasta marzo de 2025. Tras su regreso, recuperó la titularidad y aportó ocho asistencias y dos goles en la defensa del título en la Eredivisie.

    Según Eindhovens Dagblad, su fichaje costaría entre 20 y 25 millones de euros, ya que su contrato vence en 2028. No obstante, su fichaje por el Bayern no es seguro: primero debe cerrarse el de su compañero Saibari, por el que el club alemán habría ofrecido 48 millones. 

    Si se concreta, el club planea antes vender jugadores, sobre todo los cedidos como Joao Palhinha (Tottenham), para financiar el posible fichaje de Dest.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-COLOGNE-PODIUMAFP

    El FC Bayern podría matar dos pájaros de un tiro con Sergino Dest

    El fichaje de Dest permitiría al FC Barcelona resolver dos carencias de la plantilla. Desde hace tiempo se da por probable que el Bayern quiera y vaya a reforzar de nuevo la posición de lateral. En un principio se barajaba la incorporación de un suplente y rival para Konrad Laimer en el lateral derecho. Sin embargo, últimamente ha habido señales positivas respecto a una renovación del contrato del austriaco, al tiempo que, según se dice, crecen internamente las dudas sobre la condición física de Alphonso Davies.

    El canadiense, previsto como titular tras su costosa renovación, aún sufre las secuelas de la rotura de ligamentos cruzados de la pasada temporada y ha encadenado varias lesiones musculares que han mermado su nivel. En mayo sufrió una nueva lesión muscular en el muslo que probablemente le impida empezar la Copa del Mundo en su país.

    Como posible sustituto de Davies, suena con fuerza Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, cuyo fichaje este verano costaría al menos 60 millones de euros.

  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    FC Bayern: ¿Son los centrales polivalentes como Bisseck la mejor opción?

    El Bayern podría fichar a Yann Bisseck, del Inter, o a Josko Gvardiol, del City. Ambos son centrales, pero también pueden actuar como laterales. 

    Cuestan más que Dest, pero si el Bayern recibe ofertas por Min-Jae Kim e Hiroki Ito en verano y se marchan dos suplentes, Bisseck y Gvardiol resultarían más útiles que Dest.