Con seis años de retraso, el jugador de 25 años podría fichar por el FC Bayern. Dest fue titular en el Barça tras su llegada, pero se marchó año y medio después por lesiones y competencia.

Tras dos temporadas, fue cedido al AC Milan, donde no se adaptó, y luego al PSV Eindhoven. En verano de 2024 fichó por el PSV sin coste de traspaso, pero con una grave desventaja: en abril de 2024 sufrió una rotura de ligamentos cruzados y no regresó hasta marzo de 2025. Tras su regreso, recuperó la titularidad y aportó ocho asistencias y dos goles en la defensa del título en la Eredivisie.

Según Eindhovens Dagblad, su fichaje costaría entre 20 y 25 millones de euros, ya que su contrato vence en 2028. No obstante, su fichaje por el Bayern no es seguro: primero debe cerrarse el de su compañero Saibari, por el que el club alemán habría ofrecido 48 millones.

Si se concreta, el club planea antes vender jugadores, sobre todo los cedidos como Joao Palhinha (Tottenham), para financiar el posible fichaje de Dest.