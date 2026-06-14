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Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

«¡Ya era hora de que ganáramos!» - Escocia celebra su primer triunfo en la Copa del Mundo en 36 años, mientras John McGinn revela que se prometió no arrepentirse de nada de camino al estadio

J. McGinn
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Haití vs Escocia

John McGinn fue el héroe en Boston, donde Escocia acabó con 36 años sin ganar en un Mundial al vencer 1-0 a Haití. La estrella del Aston Villa, talismán del equipo de Steve Clarke, marcó el gol que lidera al Grupo C y reveló la promesa que impulsó su actuación.

  • McGinn pone fin a la larga espera de la Tartan Army

    Tras una larga espera, Escocia vuelve a ganar en un Mundial. El gol de McGinn en el 28’, que enloqueció a la afición en Boston, le dio tres puntos vitales ante un combativo Haití. Es la primera victoria escocesa en la cita mundialista desde 1990.

    El partido fue más funcional que brillante, pero sirvió como declaración de intenciones: los de Clarke mostraron la solidez necesaria para evitar un tropiezo. El empate 1-1 entre Brasil y Marruecos sitúa a Escocia al frente del Grupo C y le brinda la oportunidad histórica de alcanzar los octavos de final.

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  • FBL-WC-2026-MATCH05-HAI-SCOAFP

    La promesa personal que impulsó al autor del gol de la victoria

    Al recordar su histórico gol, McGinn reveló que, de camino al estadio, se impuso un reto mental. «Estas oportunidades no se presentan a menudo», admitió el jugador de 31 años. «Ya lo hemos dicho en grandes torneos: ¿dimos lo mejor de nosotros? ¿Nos fuimos pensando que podríamos haber hecho más?».

    La estrella del Aston Villa continuó: «Eso intenté aportar esta noche. A veces no salieron las cosas, pero me prometí que sería positivo y lo intentaría una y otra vez. Notamos que el equipo podía dar más; a ratos lo dimos, pero aún tenemos marchas por subir. Sabíamos que Haití es peligroso y marca muchos goles, así que lo clave era mantener la portería a cero».

  • Clarke ignora los detalles de estilo y muestra su fortaleza.

    El seleccionador celebró el triunfo y restó importancia a la falta de puntería en la segunda parte. «Le acabo de decir al capitán, Andy Robertson, que ya era hora de que ganáramos un partido en la fase de grupos», declaró Clarke con una sonrisa.

    A pesar del final de infarto, el seleccionador escocés elogió la garra de su zaga. Clarke añadió: «Probablemente hicimos pasar un mal rato a la afición. Todo el mundo decía que había que ganar y hemos ganado. Este equipo sabe sufrir: si el rival le deja jugar, bien; si no, también lo hace. Defensivamente han estado sobresalientes; con el balón podríamos haber mejorado, pero hemos ganado».

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Se avecinan pruebas más duras con Brasil y Marruecos a la vuelta de la esquina

    Aunque siguen las celebraciones, el portero Angus Gunn advirtió que deben mejorar el rendimiento. Reconoció que los próximos partidos contra Marruecos y Brasil serán más exigentes. «Ha sido difícil. Sabíamos que sería duro, pero confiábamos en nuestra calidad», declaró Gunn.

    No nos podemos conformar con esto; necesitamos mejorar para los dos próximos partidos, pero por ahora son tres puntos en el Mundial», añadió. «Al final del partido estaba eufórico. Creí que nos replegamos demasiado, incluso en la primera parte. Tenían dos delanteros muy potentes que nos obligaban a retroceder. No paraba de gritar a los chicos que se mantuvieran arriba. Estábamos aguantando con lo justo, esperando el pitido final».

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