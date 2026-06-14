Tras una larga espera, Escocia vuelve a ganar en un Mundial. El gol de McGinn en el 28’, que enloqueció a la afición en Boston, le dio tres puntos vitales ante un combativo Haití. Es la primera victoria escocesa en la cita mundialista desde 1990.

El partido fue más funcional que brillante, pero sirvió como declaración de intenciones: los de Clarke mostraron la solidez necesaria para evitar un tropiezo. El empate 1-1 entre Brasil y Marruecos sitúa a Escocia al frente del Grupo C y le brinda la oportunidad histórica de alcanzar los octavos de final.