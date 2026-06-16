Según el diario «as», el nuevo director deportivo de los Blues, Álvaro Carreras, quiere fichar al jugador que ya buscó el verano pasado.
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¡Ya era el jugador que más deseaba fichar el Real Madrid! Xabi Alonso planea un fichaje estrella en el Chelsea FC
Carreras fichó por el Real Madrid procedente del Benfica en julio de 2025 por 50 millones de euros, a instancias de Alonso, y se convirtió prácticamente de inmediato en titular bajo las órdenes del entonces entrenador del club blanco.
«Era optimista, ya que llevábamos tiempo siguiéndole. Pero su carácter y su espíritu de lucha me han sorprendido gratamente», afirmó Alonso tras las primeras semanas de la temporada. «Comete muy pocos errores y tiene una mentalidad fantástica. Es sorprendente lo rápido que se ha impuesto en esta posición. También contamos con Fran García, David Alaba y Ferland Mendy para este puesto, pero su rendimiento es excelente».
Sin embargo, tras la destitución de Alonso en enero, la situación de Carreras cambió: en la recta final de la temporada quedó en el banquillo tras su floja actuación contra Michael Olise en la ida de cuartos de la Liga de Campeones ante el Bayern.
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Real Madrid: fuerte discusión entre Carreras y Antonio Rüdiger
En mayo se conoció una fuerte disputa entre Carreras y el internacional Antonio Rüdiger, ocurrida en febrero. Rüdiger se disculpó invitando a cenar a todo el equipo. «El incidente con un compañero fue un hecho aislado ya aclarado. Mi relación con el equipo es muy buena», afirmó Carreras.
Sin embargo, la llegada de Marc Cucurella podría cerrarle las puertas a largo plazo en Madrid, por lo que el Chelsea ve una oportunidad. El Real anunció el lunes el fichaje del lateral izquierdo por 60 millones de euros. En el equipo blanco, el internacional español sería titular, y según AS, el club estaría dispuesto a dejarle marchar.
En Londres le aguardaría un técnico que ya confía en él. La pasada campaña jugó 40 partidos con el Madrid, marcó dos goles y dio tres asistencias.