Riise cree que el exseleccionador de Portugal, Roberto Martínez, gestionó mal la situación de Ronaldo. La eliminación de la «Seleção» del Mundial 2026 ha reavivado el debate sobre la continuidad del jugador de 41 años en el once, y muchos critican que su presencia limita la flexibilidad táctica del equipo.

En declaraciones a BestBettingSites, Riise lamentó el trato al veterano. «Sé que al seleccionador de Portugal le encanta Ronaldo, pero creo que toda la situación de Ronaldo en este Mundial ha sido bastante triste», afirmó. «Un día no marcaba, luego dijo que había vuelto tras hacer un par de goles, y después volvió a desaparecer. No creo que Roberto Martínez haya gestionado bien la situación; debió ser más firme y anteponer el equipo al jugador».







