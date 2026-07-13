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«¡Ya debería retirarse!»: a Cristiano Ronaldo le dicen que «no está a la altura» para jugar con Portugal en la Eurocopa 2028 tras una «triste» campaña en el Mundial
Riise critica duramente la gestión de Martínez tras un Mundial «triste»
Riise cree que el exseleccionador de Portugal, Roberto Martínez, gestionó mal la situación de Ronaldo. La eliminación de la «Seleção» del Mundial 2026 ha reavivado el debate sobre la continuidad del jugador de 41 años en el once, y muchos critican que su presencia limita la flexibilidad táctica del equipo.
En declaraciones a BestBettingSites, Riise lamentó el trato al veterano. «Sé que al seleccionador de Portugal le encanta Ronaldo, pero creo que toda la situación de Ronaldo en este Mundial ha sido bastante triste», afirmó. «Un día no marcaba, luego dijo que había vuelto tras hacer un par de goles, y después volvió a desaparecer. No creo que Roberto Martínez haya gestionado bien la situación; debió ser más firme y anteponer el equipo al jugador».
- AFP
No es suficiente para la Eurocopa 2028
Aunque Ronaldo es el máximo goleador de la historia del fútbol internacional, Riise cree que el exdelantero del Real Madrid y del Manchester United ya no tiene lo necesario para competir al más alto nivel. De cara a la Eurocopa de 2028, el noruego opina que Ronaldo debe retirarse y dejar paso a una nueva generación de talentos portugueses.
«No creo que Ronaldo esté preparado para la Eurocopa, ni tampoco creo que actualmente tenga el nivel suficiente para jugar con Portugal a ese nivel», añadió Riise. «Debería retirarse de la selección y ceder el puesto a los jugadores más jóvenes. El fútbol moderno exige mucho físicamente; todos deben correr y luchar, salvo que seas Messi. Ronaldo ya no lo hace, y su presencia perjudica más que ayuda a Portugal».
La decepción del Mundial de 2026
Las peticiones de retiro de Ronaldo crecieron tras la dolorosa eliminación de Portugal en octavos del Mundial, 1-0 ante España. Se le vio llorar al dejar el campo, donde solo marcó un gol en la fase eliminatoria. Aun así, el delantero del Al-Nassr afirmó que no tomaría «decisiones precipitadas» sobre su futuro.
Tras la eliminación, reflexionó: «Me entristece marcharme del Mundial así. Lo di todo. Era mi último Mundial, pero ahora tendré tiempo para estar con mi familia. No voy a tomar decisiones precipitadas. Ahora no importa si voy a seguir o no».
- Getty Images
Jesús hace caso omiso de las críticas
A pesar de los llamamientos de Riise a una ruptura definitiva, la nueva directiva de Lisboa parece ir en otra dirección. Jorge Jesús, que sustituyó a Martínez tras la dimisión del español, ya ha manifestado su intención de mantener al capitán en la plantilla para la próxima Liga de Naciones y el ciclo de la Eurocopa 2028.
El debate sobre su papel probablemente persistirá mientras Portugal se prepara para el Mundial 2030, del que será coanfitrión. Queda por ver si el cinco veces ganador del Balón de Oro podrá adaptar su juego para acallar a los escépticos como Riise, pero, por ahora, la presión sobre el jugador del Al-Nassr para que se retire nunca ha sido tan grande.
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