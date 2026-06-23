Ya complicó la vida a la selección alemana: ¿fichará el RB Leipzig a un mundialista por un récord?

Oulai tiene contrato con el Trabzonspor hasta 2030. El club pide 50 millones de euros por el marfileño, lo que sería un récord de traspaso para el RB Leipzig. Solo Xavi Simons costó lo mismo, cuando pasó del PSG al Leipzig.

Llegó el pasado verano del SC Bastia por 5,5 millones y, tras cumplir cuatro partidos de sanción por una roja en Francia, se hizo un hueco en el once.

Pese a ello, se consolidó como titular en el Trabzonspor y acabó viendo muchas tarjetas: recibió dos amonestaciones en su temporada de debut, en la que jugó 31 partidos, marcó dos goles y dio cuatro asistencias.