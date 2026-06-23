Según Sabah Spor, el equipo sajón sigue a Christ Inao Oulai, del Trabzonspor. El jugador de 20 años brilla en el Mundial con Costa de Marfil y también interesa al París Saint-Germain, el FC Barcelona y el Chelsea FC.
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Ya complicó la vida a la selección alemana: ¿fichará el RB Leipzig a un mundialista por un récord?
Oulai tiene contrato con el Trabzonspor hasta 2030. El club pide 50 millones de euros por el marfileño, lo que sería un récord de traspaso para el RB Leipzig. Solo Xavi Simons costó lo mismo, cuando pasó del PSG al Leipzig.
Llegó el pasado verano del SC Bastia por 5,5 millones y, tras cumplir cuatro partidos de sanción por una roja en Francia, se hizo un hueco en el once.
Pese a ello, se consolidó como titular en el Trabzonspor y acabó viendo muchas tarjetas: recibió dos amonestaciones en su temporada de debut, en la que jugó 31 partidos, marcó dos goles y dio cuatro asistencias.
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Oulai ofrece una buena actuación contra Alemania en el Mundial
En noviembre, Oulai debutó con la selección, fue titular en la Copa Africana y mostró compromiso y valentía en el segundo partido del Mundial contra Alemania. Ante Ecuador entró en el 77’.
Tras la salida gratuita de Xaver Schlager, el Leipzig necesita reforzar el centro del campo y considera a Sergi Altimira, del Real Betis.
Según «A Bola», el tercer clasificado de la pasada Bundesliga prepara una oferta por el jugador de 24 años. El Betis ya rechazó 17 millones del Sporting, pero Altimira podría salir más barato que Oulai.