Ahora mismo, nadie genera tanto debate como los árbitros y sus actuaciones. También en el partido del martes del FC Bayern Múnich, ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, el árbitro estará en el foco. La UEFA acaba de anunciar su designación, y el nombre no trae buenos recuerdos al campeón alemán.
Traducido por
¡Ya causó problemas en un partido del BVB! ¿Es el árbitro del partido contra el PSG un mal presagio para el FC Bayern?
El árbitro suizo Sandro Schärer dirigirá el partido del equipo de Vincent Kompany en el Parc des Princes, donde el Bayern buscará su pase a la final, que este año se jugará en el Puskás Aréna de Budapest.
Hasta ahora, el Bayern ha jugado dos veces con él en la máxima competición europea: en la 2020/21 dirigió la victoria 2-0 sobre el Lokomotiv de Moscú. Sin embargo, en Múnich quizá no recuerden con agrado su último partido bajo su arbitraje.
- Getty Images Sport
Schärer provocó el descontento de los rivales del BVB
Aunque se le reconoció una actuación impecable, la derrota 1-2 en casa en la ida de cuartos de final contra el Inter de Milán sentenció la eliminación, pues el Bayern solo empató 2-2 en la vuelta en San Siro; no es buen presagio.
Al Borussia Dortmund de Schärer le fue mejor: tras ganar 2-1 en la vuelta de octavos al OSC Lille la misma temporada, avanzó a cuartos, lo que irritó a los franceses eliminados.
Schärer: «Era un chico difícil, de lo peor»
«Al anunciar al árbitro, vi que era suizo-alemán, lo cual me pareció peculiar. En el descanso, habló solo en alemán con los jugadores del Dortmund», se quejó el presidente del Lille, Olivier Letang, responsabilizando así indirectamente al árbitro de la eliminación de su equipo.
Sin embargo, Schärer conoce el otro lado: a sus 37 años fue jugador y, según el Tagesanzeiger, un “rebelde”. «Era un tipo difícil, muy difícil», admite.