«¡Ya basta!»: la estrella del West Ham Edson Alvarez rompe su silencio con furia sobre las acusaciones de secuestro y amenaza con emprender acciones legales

El centrocampista del West Ham United Alvarez ha emitido una respuesta desafiante después de las informaciones aparecidas en México que sugieren su implicación en un plan de secuestro. Las acusaciones, que han circulado en varios medios de comunicación, afirmaban que la estrella del West Ham United y su pareja estaban vinculados a un delito presuntamente orquestado por su suegro.

Alvarez, que en general ha mantenido un perfil bajo a lo largo de su carrera profesional de una década, decidió romper su silencio después de que las acusaciones empezaran a afectar a su reputación personal y profesional.

En un largo y apasionado comunicado compartido en sus canales oficiales de redes sociales, el ex del Ajax dejó claro que ya no tolerará el uso de su imagen para informaciones sensacionalistas. El centrocampista señaló que anteriormente había ignorado los rumores con la esperanza de que se disiparan, pero se vio obligado a actuar a medida que las afirmaciones se volvían más graves. En concreto, abordó el intento de vincularlo al caso a través del padre de su expareja, subrayando que no tiene ninguna responsabilidad por los actos de terceros.