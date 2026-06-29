«Ya basta»: Kai Havertz responde a Gary Lineker, quien llamó a Alemania «una de las más débiles», antes de los octavos del Mundial contra Paraguay

Las expectativas para la selección alemana son siempre altísimas, pero Lineker fue directo al valorar sus opciones. En una reciente entrevista con L’Equipe, el exdelantero inglés afirmó que, en su opinión, es «una de las peores selecciones alemanas» que ha visto. Además, pronosticó que, de cruzarse con Francia en octavos, los galos avanzarían a cuartos «sin ningún problema».

Sus palabras llegan en un momento delicado: pese a ganar el Grupo E, la selección ha recibido duras críticas tras perder 2-1 contra Ecuador en su último partido, un tropiezo marcado por fallos defensivos que hace dudar sobre la disciplina táctica del equipo de Nagelsmann de cara a la fase eliminatoria.