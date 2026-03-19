«¡Ya basta!» El entrenador del Liverpool, Arne Slot, indignado por el comportamiento de las estrellas del Galatasaray

«En algún momento ya es demasiado», se indignó el neerlandés tras la goleada sufrida en Anfield Road, refiriéndose a lo que, en su opinión, era una táctica excesiva de las visitantes para perder tiempo: «Ya lo he visto demasiadas veces: intentamos coger impulso, meternos en el partido... y entonces vuelve a haber alguien tirado en el suelo durante media hora».

Slot quería «hacer algo al respecto» y discutió con notable frecuencia con el cuarto árbitro, aunque sin éxito. No pudo hacer nada, «salvo quizá correr como un loco a lo largo de la línea». De hecho, Slot pareció casi demasiado implicado para lo que suele ser habitual en él desde la banda durante todo el partido y, en su opinión, eso se contagió a los aficionados de los Reds, que aún el fin de semana habían abucheado al equipo tras un decepcionante 1-1 contra el Tottenham, amenazado por el descenso.

«Desde el primer momento, cuando intentaron frenar el impulso, nuestros aficionados alzaron aún más la voz», señaló Slot en la rueda de prensa posterior al partido: «Creo que esa combinación fue muy importante esta noche. Por eso quizá estuve algo más enérgico de lo que suelo estar. Porque tenemos que luchar juntos contra lo que hemos visto esta noche».