Al parecer, el entrenador del Liverpool, Arne Slot, está muy molesto por el comportamiento de los jugadores del Galatasaray de Estambul en los partidos de octavos de final de la Liga de Campeones. Tras la victoria por 4-0 en el partido de vuelta, lanzó algunas críticas mordaces contra el club turco.
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«¡Ya basta!» El entrenador del Liverpool, Arne Slot, indignado por el comportamiento de las estrellas del Galatasaray
«En algún momento ya es demasiado», se indignó el neerlandés tras la goleada sufrida en Anfield Road, refiriéndose a lo que, en su opinión, era una táctica excesiva de las visitantes para perder tiempo: «Ya lo he visto demasiadas veces: intentamos coger impulso, meternos en el partido... y entonces vuelve a haber alguien tirado en el suelo durante media hora».
Slot quería «hacer algo al respecto» y discutió con notable frecuencia con el cuarto árbitro, aunque sin éxito. No pudo hacer nada, «salvo quizá correr como un loco a lo largo de la línea». De hecho, Slot pareció casi demasiado implicado para lo que suele ser habitual en él desde la banda durante todo el partido y, en su opinión, eso se contagió a los aficionados de los Reds, que aún el fin de semana habían abucheado al equipo tras un decepcionante 1-1 contra el Tottenham, amenazado por el descenso.
«Desde el primer momento, cuando intentaron frenar el impulso, nuestros aficionados alzaron aún más la voz», señaló Slot en la rueda de prensa posterior al partido: «Creo que esa combinación fue muy importante esta noche. Por eso quizá estuve algo más enérgico de lo que suelo estar. Porque tenemos que luchar juntos contra lo que hemos visto esta noche».
- AFP
Lesiones espantosas de las estrellas del Galatasaray contra el Liverpool
Sin embargo, no todas las interrupciones en las que un jugador del Galatasaray se revolcaba por el suelo acabaron sin consecuencias. Eso también forma parte de la verdad. Noa Lang sufrió una grave lesión poco antes del final, en un duelo con Curtis Jones, tras el cual se le quedó el dedo atrapado en una valla publicitaria, y tuvo que ser operado de urgencia en Liverpool.
Por su parte, el delantero estrella Victor Osimhen se fracturó el antebrazo en los primeros compases del partido tras un choque con Ibrahima Konate, pero siguió jugando hasta el descanso, visiblemente mermado. Tras el descanso, le sustituyó el internacional Leroy Sané.
Sin Osimhen, el Galatasaray, que había ganado sensacionalmente el partido de ida por 1-0, no tuvo ninguna oportunidad en Anfield Road. A este respecto, Slot también se refirió a los goles esperados de ambos equipos. Reconoció que sus jugadores habían hecho un «partido casi perfecto»: «Esta actuación será difícil de repetir, porque 5,02 goles esperados en una noche de Champions League con solo 0,18 goles en contra esperados... eso no será fácil de repetir».
El Liverpool busca la revancha contra el PSG
Dominik Szoboszlai (25’), Hugo Ekitike (51’), Ryan Gravenberch (53’) y Mohamed Salah (62’) acabaron finalmente con el Galatasaray. Para Salah, fue su gol número 50 en la Champions. Ningún otro africano había alcanzado hasta ahora este hito. El egipcio se sitúa, entre otros, por delante de leyendas como Didier Drogba (44 goles) y Samuel Eto’o (30 goles).
El Liverpool se enfrentará ahora en cuartos de final de la Liga de Campeones al vigente campeón, el París Saint-Germain. Allí, los Reds quieren saldar una cuenta pendiente, ya que la temporada pasada cayeron dramáticamente ante el PSG en la tanda de penaltis de los octavos de final.
«Fuimos el único equipo contra el que tuvieron que ir a la prórroga y a la tanda de penaltis», aclaró Slot al referirse a los duelos con el gran club francés: «Este equipo ha demostrado en la temporada actual que no ha perdido nada de su forma, pero nosotros también hemos demostrado esta noche que seguimos siendo capaces de jugar al nivel que mostramos durante gran parte de la temporada pasada. Por eso, este resultado nos da mucha confianza a todos y a mí en particular».
Preguntas frecuentes
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.