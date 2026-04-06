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«¿Y si Xabi Alonso fracasa en sus primeros seis meses?»: el Liverpool se muestra cauto ante las peticiones de destitución de Arne Slot, que podrían traer de vuelta a Anfield a una cara conocida
Alonso, muy cerca de volver a Anfield
A medida que aumenta la presión sobre Slot tras una racha de malos resultados, la sombra de Alonso sigue cerniéndose sobre Anfield. El excentrocampista de los Reds se encuentra actualmente sin equipo tras abandonar el Real Madrid, lo que ha llevado a muchos aficionados a pedir su emotivo regreso. Sin embargo, Barnes, todo un icono del Liverpool, ha puesto en duda que el español sea realmente el hombre adecuado para el puesto, señalando su reciente salida del Bernabéu.
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El riesgo de la cultura de despidos «caprichosa»
«Bueno, entiendo el revuelo porque Xabi es uno de los favoritos del Liverpool», declaró Barnes al Liverpool Echo. «Pero ¿no fracasó en el Real Madrid? ¿Realmente fue un entrenador de éxito? Por supuesto, no me malinterpretes, creo que Xabi es genial y que hizo un buen trabajo. Pero el Real Madrid lo despidió por fracasar, ¿no? Por eso se deshicieron de él. Por supuesto que nos gusta el revuelo que se forma con los exjugadores. Ya se ha mencionado antes a Steven Gerrard. Así que entiendo cómo son los aficionados. Pero así son los aficionados. Son muy volubles».
Barnes cree que sustituir a Slot por Alonso solo crearía un ciclo de inestabilidad en el club. Argumentó que el éxito que Slot logró en su temporada de debut, en la que se aseguró el título de la Premier League, debería granjearle mucho más crédito del que está recibiendo actualmente por parte de la descontenta afición.
«¿Ganamos la liga con Arne Slot y, de repente, queremos despedirlo?», añadió Barnes. «Si luego se va y viene Alonso, supongamos que Alonso fracasa en sus primeros seis meses o en su primer año, ¿vamos a decir que lo despidan y traigan a otra persona? Yo siempre apoyo a los entrenadores, sean quienes sean, porque llegan al club por su éxito, porque son buenos entrenadores, y hay que darles tiempo. Jurgen Klopp estaba a 20 puntos del líder cuando llegó, pero le mantuvimos. Así que creo que Xabi será un gran entrenador algún día, pero quiero que Arne Slot se quede».
Aumenta la presión tras la humillante derrota ante el City
Las voces que pedían un cambio alcanzaron su punto álgido tras la devastadora eliminación de la FA Cup por 4-0 a manos del Manchester City. Fue una actuación que careció de la intensidad característica del club. La derrota ha dejado a Slot luchando por salvar su puesto en un momento crítico de la temporada.
Estadísticamente, el Liverpool está viviendo una de sus peores campañas de la historia reciente, con 15 derrotas en todas las competiciones. Para Barnes, sin embargo, la culpa recae más en la gran renovación de la plantilla que en las tácticas del entrenador. Señaló: «Hemos fichado a muchos jugadores. Todos son buenos jugadores individualmente. Estamos intentando encontrar la combinación adecuada. Estamos intentando encontrar la forma correcta de jugar. Cuando fichas a cinco o seis jugadores para que entren en el primer equipo, lleva tiempo. Estamos intentando encontrar una nueva forma de jugar, pero se puede ver que, cuando jugamos bien, lo hacemos realmente bien. Solo necesitamos conseguir algo de consistencia».
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Una semana decisiva para el futuro de Slot
Con el importante partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain a la vuelta de la esquina, el técnico holandés sabe que no tiene margen de error. El desplazamiento al Parque de los Príncipes representa, quizá, la última oportunidad de salvar una temporada que se ha descarrilado. Por ahora, el respaldo de leyendas como Barnes sigue siendo el escudo más sólido de Slot frente a las crecientes voces que piden el nombramiento de Alonso.