En una rueda de prensa sincera tras el cierre del mercado de fichajes, el director ejecutivo del Mónaco detalló los persistentes esfuerzos realizados por el Chelsea para hacerse con el centrocampista de 22 años Camara.

Scuro explicó que, aunque la prioridad del Mónaco era retener al jugador para su tercera temporada, el Chelsea fue incansable en sus consultas, especialmente después de desprenderse de sus propias estrellas del centro del campo. Scuro señaló que el Chelsea siempre estaba tanteando e insistiendo, preguntando repetidamente: «¿Y Lamine? ¿Y Lamine?», pese a la firme postura del Mónaco de que el internacional senegalés no estaba en venta.

La situación se intensificó alrededor de las 16:00 del último día de mercado, cuando el Chelsea volvió a ponerse en contacto, citando la venta de Enzo Fernandez como motivo para reabrir las conversaciones. Scuro sostuvo que la respuesta seguía siendo no, pero, a medida que avanzaba la noche y surgían complicaciones en otros frentes, la puerta se abrió brevemente. «El Chelsea vino y nos llamó. Oh, quizá yo pueda estar aquí para la solución. Y en ese momento, tuvimos que abrir la puerta a la discusión», admitió Scuro.