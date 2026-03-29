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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

¿Y ahora qué pasa con el Tottenham? Esto es lo que ocurre tras la marcha de Tudor: estos son los favoritos para ocupar el banquillo

Tottenham
Fichajes
I. Tudor
R. De Zerbi
S. Dyche

Todas las posibles opciones para el futuro inmediato del banquillo de los Spurs.

Ahora la noticia es oficial: Igor Tudor deja el Tottenham tras el comunicado emitido directamente por el club inglés, en el que se anunciaba la separación de mutuo acuerdo entre ambas partes. Desde su llegada, el técnico croata —que se liberó de su contrato con la Juventus— no ha cumplido con las expectativas, sumando solo un punto (contra el Liverpool) en la Premier League y sin lograr levantar la suerte de los Spurs, que siguen inmersos de lleno en la lucha por evitar el descenso a la Championship, con solo un punto de ventaja sobre el penúltimo puesto.

Pero ahora, ¿en quién confiarán los ingleses para evitar el abismo del descenso a la Segunda División inglesa?

  • EL COMUNICADO

    Retomamos el comunicado del Tottenham: «Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor abandone el club con efecto inmediato. Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también han dejado sus respectivos puestos de entrenador de porteros y preparador físico. Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo el esfuerzo realizado durante las últimas seis semanas, en las que han trabajado incansablemente.

    Además, queremos expresar nuestro apoyo a Igor por la pérdida que ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles. A su debido tiempo, daremos más información sobre el nombramiento del nuevo entrenador».

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  • LAS PRIMERAS IDEAS

    Y ahora, pues, ¿quién será su sustituto?

    Ha comenzado oficialmente la carrera para encontrar, antes de que termine el parón por los partidos internacionales, al nuevo entrenador del Tottenham. En el pasado se había hablado de Roberto De Zerbi, pero actualmente el favorito número uno parece ser Sean Dyche, quien, esta temporada, ya ha sido destituido del Nottingham Forest, otro equipo involucrado en la lucha por evitar el descenso y que recientemente venció precisamente a los Spurs en la liga.

  • DYCHE, EL FAVORITO; DE ZERBI NO QUIERE ENTRAR EN LA CARRERA

    Pero, ¿por qué debería llegar Sean Dyche? El exentrenador del Forest podría aceptar un contrato a corto plazo y tomar las riendas a mitad de temporada. Una solución que Roberto De Zerbi parece haber rechazado, ya que prefiere esperar a ver cuál será el resultado de la temporada para luego decidir si, en su caso, se sienta a negociar con la directiva de los Spurs para volver a la Premier League el año que viene.

    El exentrenador del Marsella prefiere seguir esperando el proyecto adecuado, evitando la posibilidad de incorporarse a mitad de temporada en una situación especialmente delicada como la que atraviesa el Tottenham, que debe hacer todo lo posible para evitar el descenso y caer a la Championship.

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