¡Xavi se vuelve contra Joan Laporta! La leyenda del Barcelona se pone del lado del rival del presidente antes de las elecciones

Las elecciones presidenciales del Barcelona están programadas para llevarse a cabo entre marzo y mayo de 2026, y el escenario político alrededor del club ya está ganando impulso. El lunes, Font, quien se espera sea uno de los rivales más fuertes de Joan Laporta, lanzó oficialmente su nueva campaña. El evento atrajo una atención significativa, particularmente porque Xavi estuvo presente y declaró oficialmente su apoyo a Font.

Su asociación no es nueva. Durante las elecciones de 2021, Font construyó su proyecto con Xavi posicionado como la figura central que ayudaría a remodelar el modelo deportivo del Barcelona. Sin embargo, en ese momento, Xavi se mantuvo a distancia, sabiendo que era candidato para reemplazar a Ronald Koeman como entrenador. Ahora, con Xavi ya no en el banquillo y libre de conflictos de interés, su respaldo señala una nueva alineación con Font. Esto podría tener una gran influencia en la próxima carrera electoral y en la dirección futura del club.

Además de Xavi, Font recibió el apoyo de varias figuras prominentes dentro de la comunidad blaugrana. Esto incluyó al ex presidente de la Comisión Económica Jaume Guardiola y exejecutivos como Evarist Murta y Alex Barbany, junto con líderes de la industria como Jordi Bertomeu (Euroleague) y Manel Arroyo (Dorna). Los exfutbolistas Juli Lopez y Jordi Roura, así como el exentrenador Joan Vila, también apoyaron el proyecto. El respaldo también vino de varios grupos de aficionados del Barcelona.