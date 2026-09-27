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¡Xavi Hernandez se estrena! Un doblete de Mexx Meerdink asegura la primera victoria del seleccionador de Países Bajos en un trabajado triunfo ante Serbia
Meerdink afina su puntería desde el punto de penalti
El amanecer de la era Xavi al frente de la selección neerlandesa había comenzado con un prometedor, aunque ligeramente frustrante, empate 1-1 contra Alemania a principios de semana. De camino a Belgrado, el exentrenador del Barcelona sabía que hacía falta un resultado de peso para impulsar de verdad su etapa. Ante una selección serbia desesperada por corregir un año complicado, los visitantes se vieron inicialmente sometidos a presión cuando Sergej Milinkovic-Savic sacó un peligroso disparo que se marchó rozando el objetivo.
El gol llegó mediada la primera parte tras una falta de disciplina de la zaga serbia. Se consideró que Aleksa Terzic había derribado de forma antirreglamentaria a Crysencio Summerville dentro del área, dejando al árbitro con pocas alternativas más que señalar el punto de penalti. Mexx Meerdink asumió la responsabilidad, y aunque el guardameta Vanja Milinkovic-Savic adivinó correctamente la dirección del lanzamiento, la potencia y la precisión fueron suficientes para que el balón acabara en la red.
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Jovic responde mientras Gakpo se retira cojeando
A pesar del resultado positivo, el periodo inicial no estuvo exento de contratiempos para Países Bajos. Denzel Dumfries estuvo agonizantemente cerca de doblar la ventaja, pero su intento fue desviado con maestría por el guardameta serbio. Más preocupante para Xavi fue ver cómo Cody Gakpo se veía obligado a abandonar el campo por una lesión, un golpe temprano que alteró la fluidez ofensiva de los visitantes. El seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic, detectó una oportunidad para cambiar el rumbo e introdujo al experimentado Dusan Tadic junto a Luka Jovic en el descanso, un ajuste táctico que dio réditos inmediatos a los aficionados locales en Belgrado.
A los sesenta segundos de la reanudación, los anfitriones empataron. Una secuencia caótica dentro del área neerlandesa llevó a Bart Verbruggen a realizar dos paradas de reflejos para negar el gol a Jovic y Filip Kostic, pero la defensa de Países Bajos no logró despejar el peligro con eficacia. El balón acabó cayéndole de nuevo a Jovic, que no perdonó con una precisa definición de zurda para restablecer la igualdad.
La resiliencia neerlandesa impulsa el doblete de Meerdink
Países Bajos se negó a ceder ante la presión y estuvo a punto de recuperar la ventaja casi al instante. Ruben van Bommel fue el artífice de una gran acción ofensiva, enviando un disparo raso hacia la portería que superó al guardameta, pero rozó la parte exterior del poste. La presión siguió aumentando cuando Dumfries, actuando con su habitual despliegue de energía, encontró a Tijjani Reijnders en una posición peligrosa. El centrocampista había irrumpido en el área sin marca, pero no logró mantener la calma y mandó su remate con la derecha muy por encima del larguero cuando realmente debería haber puesto a prueba al portero serbio.
Sin embargo, el momento decisivo llegó por fin gracias al letal Meerdink. El delantero demostró su instinto goleador al enganchar un pase medido de Guus Til, llevándose el balón perfectamente en carrera antes de batir con un disparo raso de zurda a Milinkovic-Savic. Fue un gol que mostró lo mejor de la combinación ofensiva de Países Bajos y silenció al público de Belgrado. El tanto evitó que Países Bajos pagara su falta de acierto anterior y le devolvió el control del partido cuando este entraba en su tramo final y más frenético.
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Xavi logra una victoria histórica
Serbia se negó a rendirse sin luchar y lanzó efectivos al ataque en una búsqueda desesperada de otro empate. Estuvo increíblemente cerca de igualar el marcador por segunda vez cuando Jovic se elevó por encima de todos para rematar un córner de Dusan Tadic, pero su cabezazo se marchó rozando el palo largo por apenas unos centímetros. A pesar de su arreón final y de su evidente esfuerzo, los hombres de Paunovic no encontraron la forma de superar a una sólida defensa neerlandesa. El pitido final trajo una sensación de alivio para Xavi, cuyo equipo ha ampliado ahora su racha de partidos oficiales sin perder a 18, excluidas las tandas de penaltis.
Gracias a esta victoria, Países Bajos se coloca líder del Grupo 2 con cuatro puntos, mientras que Serbia sigue colista sin haber sumado ni un solo punto. En la próxima jornada de la Liga de Naciones, el equipo de Xavi visitará a Grecia el 1 de octubre, mientras que Serbia viajará para enfrentarse a Alemania ese mismo día.
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