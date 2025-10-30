Xavi Hernández rechaza otra oferta de entrenador principal mientras el ex del Barcelona espera el desafío adecuado

Desde que se separó del Blaugrana en el verano de 2024, Xavi aún no ha asumido otro rol como entrenador. Su partida del Camp Nou, aunque respetuosa, dejó un rastro de tensión, ya que lo presentó como una leyenda del club que se alejaba de un proyecto que había perdido alineación con sus ideales.

En los últimos meses, el de 45 años ha sido vinculado a varios clubes, incluidos Manchester United, Ajax y, más recientemente, Al Ittihad, pero ninguna de estas propuestas lo ha convencido. La última oferta vino del equipo de la Premier League rusa, Spartak Moscú, que, según se informa, quería construir un nuevo proyecto bajo el director deportivo Francis Cagigao y veía a Xavi como la figura perfecta para liderarlo. Pero el exentrenador del Barcelona rechazó el acercamiento, no impresionado por la dirección del proyecto y no dispuesto a apresurarse en otro entorno de alta presión, según Sport.

El Spartak está atravesando actualmente una fase desafiante en la temporada 2025-26, con resultados mixtos y presión sobre las decisiones de entrenamiento. Su actual entrenador es Dejan Stankovic, pero se informa que el club está considerando un cambio debido a sus actuaciones decepcionantes, que los han visto recoger solo cuatro puntos en las primeras cuatro rondas de la Premier League rusa esta temporada. Los informes sugieren que Stankovic está al borde de ser despedido, con el entrenador español Luis García emergiendo como el principal candidato para reemplazarlo después del rechazo de Xavi.