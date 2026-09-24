Según SPORT, el seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, respaldó a la sensación del Barcelona Lamine Yamal para ganar este año el prestigioso Balón de Oro. En declaraciones a SPORT en la sede de la KNVB en Zeist, antes de su debut como entrenador contra Alemania, Xavi elogió al delantero de 19 años como un talento generacional.

Aunque reconoció la gran campaña de Lionel Messi en el Mundial, Xavi insistió en que los campeones del mundo de España merecen el reconocimiento principal.

El excentrocampista del Barcelona expresó su total convicción de que el adolescente dominará el fútbol mundial.