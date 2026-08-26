El nuevo seleccionador de los Países Bajos reconoció que ya ha hablado con el central del Liverpool, al tiempo que expuso sus planes para seguir dialogando sobre sus objetivos a largo plazo. Xavi subrayó la importancia de comprender la mentalidad del defensa, su motivación personal y su hambre competitiva bajo el régimen recién establecido. «Hablé con él. Estaré en contacto con él», explicó Xavi al hablar sobre el futuro de la estrella del Liverpool.

«Quiero hablar más sobre cuál es su ambición, su pasión. Y ya veremos. Pero necesito hablar con él».