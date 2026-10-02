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Yosua Arya
Traducido por

Xavi asume la culpa del mal primer tiempo mientras Países Bajos rescata un empate ante Grecia

Xavi Hernández
Holanda
UEFA Nations League A
Grecia vs Holanda
Grecia

Xavi Hernandez, seleccionador de Países Bajos, asumió toda la responsabilidad por la pésima actuación de su equipo en la primera parte durante el empate 2-2 ante Grecia. El técnico español incluso se disculpó con sus jugadores en el vestuario antes de que un inspirado triple cambio rescatara un valioso punto de la Nations League en Tesalónica.

  • Xavi asume la culpa

    Xavi asumió toda la responsabilidad por el flojo inicio de su equipo en el vibrante empate 2-2 de la Liga de Naciones ante Grecia en Tesalónica. Países Bajos se vio por detrás en el marcador tras una primera parte deslavazada y apagada, lo que llevó al técnico español a asumir públicamente la culpa por sus dificultades iniciales.

    A pesar de una actuación mucho mejor tras el descanso, que permitió a los visitantes rescatar un punto al final, el técnico de 46 años dejó claro que los primeros 45 minutos estuvieron muy por debajo del nivel exigido para su selección.

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    Una disculpa en el vestuario

    En lugar de perder los nervios, Xavi reveló que optó por un enfoque tranquilo al descanso y decidió pedir perdón directamente a su plantilla. Admitió que su planteamiento táctico inicial y sus decisiones en la alineación pudieron contribuir a su actuación deslavazada.

    "La primera parte fue realmente mala", dijo Xavi a NOS. "Era importante crear ocasiones desde el principio, pero no hicimos nada. No hubo suficiente intensidad ni ambición. Fue culpa mía. Quizá la alineación no era la adecuada.

    "¿Estaba gritando en el vestuario? No, estaba tranquilo. Los jugadores estaban un poco tristes. 'Perdón, fue culpa mía', les dije a los jugadores al descanso. Teníamos que cambiar nuestra mentalidad".

  • Una triple sustitución crucial

    Las palabras sinceras de Xavi, unidas a rápidos cambios tácticos, provocaron una remontada notable. El técnico realizó un triple cambio decisivo al descanso, retirando a Quinten Timber, Guus Til y Ruben van Bommel para dar entrada a Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch y Noa Lang.

    La entrada de los tres centrocampistas cambió de inmediato la dinámica del partido, permitiendo a Países Bajos marcar el ritmo y hacerse con el control del encuentro. Aunque Xavi sigue siendo exigente y espera un nivel más alto desde el pitido inicial, expresó su orgullo por la capacidad de reacción de su equipo y considera la remontada en la segunda parte una base vital para su etapa al frente del cargo.

    "Nunca estoy satisfecho con un empate, pero forma parte del proceso", concluyó Xavi. "Queremos jugar como lo hicimos en la segunda parte. Estoy contento con eso. He visto dos caras, pero esto no ha hecho más que empezar".

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    Confiando en el proceso

    El cambio táctico acabó dando sus frutos, y Países Bajos reaccionó para asegurar un trabajado punto a domicilio. Ahora, el combinado neerlandés buscará trasladar esa confianza renovada y el impulso de la segunda parte a sus próximos partidos de la Liga de Naciones, mientras Xavi sigue moldeando cuidadosamente al equipo a su imagen y semejanza.

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