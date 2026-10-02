En lugar de perder los nervios, Xavi reveló que optó por un enfoque tranquilo al descanso y decidió pedir perdón directamente a su plantilla. Admitió que su planteamiento táctico inicial y sus decisiones en la alineación pudieron contribuir a su actuación deslavazada.

"La primera parte fue realmente mala", dijo Xavi a NOS. "Era importante crear ocasiones desde el principio, pero no hicimos nada. No hubo suficiente intensidad ni ambición. Fue culpa mía. Quizá la alineación no era la adecuada.

"¿Estaba gritando en el vestuario? No, estaba tranquilo. Los jugadores estaban un poco tristes. 'Perdón, fue culpa mía', les dije a los jugadores al descanso. Teníamos que cambiar nuestra mentalidad".